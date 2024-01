No se sabe si finalmente Arturo Vidal llegará a Colo Colo de cara a la temporada 2024, pero lo que sí es un hecho es que desde el Cacique se pusieron las pilas y buscarán su fichaje. Jorge Almirón confesó en la conferencia de presentación que le encantaría contar con el King, pero que está en sus manos aceptar la propuesta.

“¿Qué entrenador no va a querer la jerarquía de Vidal? Soy cauto en eso porque no lo conozco, no he hablado con él, pero sé su trayectoria, lo que genera en Colo Colo y lo que lleva en el fútbol chileno. Dependerá mucho de él si quiere venir, yo no le voy a cerrar la puerta. Si todos se reúnen y quiere venir, sería ideal”, comentó.

Este miércoles hubo un gran paso en ese acercamiento con el bicampeón de América. Vidal terminó contrato con Athletico Paranaense y ha compartido varias imágenes entrenando en Juan Pinto Durán. Ha sido una suerte de sparring para La Roja Sub 23, que está preparando el Preolímpico 2024.

Y Jorge Almirón, junto a Daniel Morón, visitaron el centro de entrenamientos de la Selección Chilena cerca del mediodía. La excusa es que quería conocer a los cuatro colocolinos citados por Nicolás Córdova, Jeyson Rojas, Vicente Pizarro, Daniel Gutiérrez y Damián Pizarro. Pero también se reunieron con el King.

Según consignó el periodista Benjamín Bonhomme, este miércoles se produjo “el encuentro esperado. Arturo Vidal, Jorge Almirón y Daniel Morón estuvieron conversando varios minutos al interior de Juan Pinto Durán”. Ambos autos abandonaron el recinto casi al mismo tiempo.

El directorio de Colo Colo se reunirá el próximo viernes 12 de enero y allí comenzarán a ver si el eventual fichaje del King es alcanzable en lo económico. A eso se suman las ofertas que el jugador ha recibido de distintos mercados del continente.

América de Cali y Barcelona de Ecuador están interesados en contar con los servicios de Vidal. Y aunque su relación con la colombiana Sonia Isaza lo acerca a la liga cafetera, podría ser su deseo por seguir en Chile lo que finalmente lo convierta en fichaje de Colo Colo.

