"No los va a engañar": Leonel Herrera se cuadra con Vidal y pide que Colo Colo confíe en su rodilla

Arturo Vidal quiere jugar en Colo Colo este año y los dirigentes del Cacique acercaron posturas en algún momento, cuadrando el sueldo del jugador. Sin embargo apareció un nuevo conflicto: los exámenes médicos del jugador.

En el club esperan que su rodilla derecha recién operada sea visto por dos especialistas, algo a lo que se niega el King. Por lo mismo en Blanco y Negro hablan de “gato encerrado” y que “esta negativa no hace más que generar dudas sobre el real estado de su lesión. Es muy raro”.

Un asunto que fue abordado por Leonel Herrera padre, finalista con Colo Colo en la Copa Libertadores de 1973, quien aseguró que en la institución no deben tener interrogantes sobre la rodilla de Vidal y por eso le presta ropa al jugador.

“Tienen que confiar en la palabra de Arturo. Si quiere jugar en el equipo, deben recibirlo, por algo quiere terminar en Chile. Yo veo la cosa porque Colo Colo no quiere invertir. Esa es la razón”, manifestó el ex central a Redgol.

Cero posibilidad de engaño

Luego Herrera manifestó que “si quieren a Arturo, no deben haberle pedido tantas exigencias. No los va a engañar, si lo único que quiere es jugar en Colo Colo. Es una falta de respeto”.

Agrega además que “lo mejor es ser sincero, si no lo quieren que le digan que no. Hay 20 mil excusas para encontrar, pero que no lo tramiten para encontrarle cosas y prohibirle la llegada a Colo Colo”.

Palabra de otro histórico de Colo Colo

En tanto Yeyo Inostroza, ex ayudante de Mirko Jozic, indica el club sí está en su derecho de tener dudas.

“Vidal se ha hecho propaganda para llegar a Colo Colo. Viene saliendo de una lesión, hay que escarbar ahí. Lo mejor es quedarse callado a ver si prospera la cosa”, cuenta.

También indica que Algunos quieren que llegue, otros de la vereda del frente no, entonces se nota que hay poca afinidad entre los dirigentes por la lucha de poderes”.