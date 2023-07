El Mago Valdivia vio con detalles la paliza que sufrió Colo Colo en Brasil. El Cacique fue aplastado por 5-1 por el América MG, se despidió de la Copa Sudamericana y le puso fin a la participación internacional del club en 2023 con una derrota que motivó críticas desde el plantel albo para Gustavo Quinteros.

Y al otrora enganche, quien participó de la transmisión de ADN Deportes, no le gustó nada lo mostrado por el campeón del fútbol chileno en Minas Gerais. “No vemos esa vergüenza deportiva que muchas veces uno tiene como jugador”, lanzó el Maguinho.

Pero Jorge Valdivia no se quedó con ese análisis. “Colo Colo está perdiendo con un equipo…no quiero decir la palabra…opaco…incompetente, eso es el América MG”, fue el durísimo balance que sacó el nacido en Maracaibo, quien conoce de sobra el fútbol de Brasil: tuvo dos ciclos en el Palmeiras, donde es muy querido.

Mago Valdivia critica a Quinteros tras la eliminación de Colo Colo: “Se cuida con decir que ‘es un equipo peligroso’, pero no es así”

El Mago Valdivia también le apuntó a Gustavo Quinteros. “Él se cuida cuando dice ‘es un equipo peligroso’. Pero no. No es así. No somos nosotros quienes lo decimos. En Brasil también lo están diciendo. No entienden esto que está pasando”, dijo en el micrófono de la radio ADN.

“No somos nosotros quienes lo decimos. En Brasil también lo están diciendo: esto no lo entienden. Los hinchas de América de Brasil no entienden lo que están viendo. No es que este equipo va a tener 20 mil o 30 mil hinchas en el estadio. Es esto y no hay más, para que vea la realidad”, sentenció Jorge Valdivia.

Por cierto, la gran meta del América MG es zafar del descenso en el Brasileirao: de hecho, presentó una alineación alternativa en relación a la que suele utilizar en el certamen local. De hecho, hizo varias modificaciones tras la eliminación en la Copa de Brasil frente a Corinthians.