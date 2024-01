El mercado de pases sigue activo en el fútbol chileno, donde uno de los nombres que ha sonado para Colo Colo es el de Luciano Cabral de Coquimbo Unido, quien tuvo un gran partido en la victoria por 1-0 ante Universidad de Chile.

El jugador ha aparecido como rumor en la carpeta de refuerzos en el estadio Monumental, algo que ha hecho eco hasta el puerto pirata, donde el jugador sabe del interés.

Más allá de eso, el talentoso volante tiene claro que su mente está con Coquimbo Unido, donde preparan la llave de Copa Sudamericana ante Universidad Católica, que es uno de los grandes objetivos.

Por lo mismo, evita hablar de un sondeo del Cacique, pese a que tiene claro que un movimiento de ese tipo significa un salto muy importante en su carrera deportiva.

Figura

Luciano Cabral fue uno de los jugadores más destacado de la victoria ante Universidad de Chile, por la Copa de Verano, que fue disputada en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

“Contento porque pudimos practicar todo lo que veníamos entrenando, fortaleciendo, así que contento. Nos faltó gol para la copa, pero más allá de eso, contento porque vamos creciendo”, comentó tras el encuentro.

En esa línea, deja en claro que se preparan para el choque ante Universidad Católica, que también enfrentaron en el torneo con una derrota, por un pasaje a la siguiente ronda en un torneo internacional.

“Sí, nos preparamos para el objetivo de la Copa Sudamericana, es importante para el grupo y para el club. Pero primero la cabeza en Ñublense que empezamos de visita”, destacó.

¿Colo Colo en la mira?

Fue en la misma conversación con los medios que Cabral aseguró que ha escuchado el rumor de Colo Colo, aunque deja en claro que tiene contrato con los piratas.

“La verdad que tranquilo, tengo un año más de contrato con el club. Desde que me fui de vacaciones dije que mi cabeza está en Coquimbo, no soy de escuchar mucha noticia, pero tranquilo y consciente de que me queda contrato, si se da una posibilidad es un crecimiento grande”, explicó.

Pese a todo, pone paños fríos con lo que pueda suceder y les deja claro a los hinchas que sólo piensa, por el momento, en Coquimbo.

“No me han dicho ni he consultado nada a mi representante, para esto está él, para yo ocuparme mi cabeza en Coquimbo y el objetivo de clasificar en Copa Sudamericana”, cerró.

