Colo Colo no ha tenido una buena Copa Libertadores, pero todavía tienen la posibilidad al alcance de la mano de poder llegar a los octavos de final. Claro que para aquello, deben derrotar al Deportivo Pereira en el duelo final de la fase de grupos. En vista de este duelo, Gustavo Quinteros celebra una buena noticia.

Los “refuerzos” de Colo Colo ante Pereira

Para el partido ante los colombianos, Quinteros podrá volver a contar con Fernando de Paul, Maximiliano Falcón y Carlos Palacios, quienes quedaron fuera de la visita a Boca Juniors por suspensión. El arquero corría la posibilidad de estar fuera ante Pereira, pero finalmente solo recibió un partido de castigo por su tarjeta roja ante Monagas. Darío Lezcano no viajó a Buenos Aires por decisión técnica, pero sí podría estar en la 6° fecha de la fase de grupos.

Millonario premio en juego

Colo Colo todavía no ha sumado nuevos refuerzos en el actual mercado. Si bien han sonado con fuerza nombres como Pablo Parra y Óscar Opazo, no hay nada oficial aún. Los Albos, a diferencia de la mayoría de los clubes, todavía están en competición y no han tenido vacaciones.

Uno de los factores claves a la hora de salir al mercado, es saber si clasificarán o no a octavos de final. Los clubes que avancen a la ronda de los 16 mejores, recibirán un premio económico de 1.250.000 dólares, cifra importante a la hora de conformar el plantel para la segunda parte de la temporada.

El partido ante Deportivo Pereira será el jueves 29 de junio, en el Estadio Monumental. Para clasificar, Colo Colo debe derrotar a los colombianos y esperar que Monagas no gane ante Boca Juniors en La Bombonera. Los Xeneizes ya aseguraron su cupo a octavos de final, por lo que podrían jugar con algunas alternativas.