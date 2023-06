La falta de gol ha sido todo un tema en la temporada de Colo Colo y ante Boca Juniors no fue la excepción. Pese a que complicó al Xeneize, el 9 de los albos, Damián Pizarro, nuevamente no pudo encontrar el arco y el Cacique terminó cayendo por la cuenta mínima en Copa Libertadores.

Mientras, varios exjugadores respaldan al delantero de 18 años que se ganó camiseta de titular en el equipo de Gustavo Quinteros. Ahora fue el turno de Jorge Valdivia, quien desde su tribuna en Radio ADN apoyó con todo al canterano albo y afirmó que sólo hay que seguir dándole minutos.

“Lo de Pizarro es jugar. Para tener una mejor toma de decisiones, el futbolista necesita jugar y estar bajo presiones distintas. El Campeonato Nacional a él le da más libertad, tiempo y espacio, en la Copa Libertadores es otro el ritmo, es menos el tiempo para decidir rápidamente”, dijo.

Luego, apuntó hacia los otros delanteros del Cacique. “Yo no me iría sólo con el partido con Boca, me iría por un plano general. El partido contra Monagas vimos un centro de Marcos Bolados y ahí fue Leandro Benegas que cabeceó hacia afuera solo. La falta de gol no es un problema sólo de Damián”, lanzó.

Ante Boca, Benegas se mantuvo en la banca de suplentes, mientras que el paraguayo Darío Lezcano ni siquiera se ganó el llamado de Quinteros para ir a visitar al Xeneize. Ante estos nombres experimentados, Valdivia resaltó más aún el nombre de Pizarro.

“Es un chico que apareció este año, que tiene en la banca sentado a un refuerzo que llegó como principal candidato a ser titular después de Lezcano. Damián es un bombero, está ahí porque los otros dos no han tenido suficiente contundencia y capacidad para adueñarse de esa camiseta de titular”, cerró.