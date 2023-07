La llave de vuelta del repechaje de octavos de final de Copa Sudamericana entre Colo Colo y América MG se jugará este martes 18 de julio, a las 18:00 horas, en Belo Horizonte. En la ida, los albos ganaron por 2-1, por lo que un tropiezo en la vuelta los dejará fuera del torneo internacional.

RedGol habló con Roberto Rojas, quien tuvo varios consejos para el Cacique. Según el Cóndor, si el equipo que dirige Gustavo Quinteros no llega bien concentrado, lo va a pasar mal. Esto, porque el cuadro brasileño buscará sacarse las balas de su eliminación en Copa de Brasil el fin de semana.

“Yo creo que Colo Colo va a tener que venir bien preparado porque América quedó eliminada de la Copa de Brasil, en penales ante Corinthians. América no va a ser el mismo equipo que jugó contra Colo Colo en Santiago, que era un mixto de futbolistas que no venían jugando y algunos titulares”, comentó.

Según Rojas, “por lo que vi en el torneo de la Copa de Brasil, Colo Colo va a tener muchos problemas si es que va a jugar el mismo equipo de América. Estuvieron muy bien, podría haberse clasificado, pero fueron a los penales”.

Por ese motivo, el Cóndor le recomienda al Cacique que trabajen su concentración para rescatar el anhelado triunfo ante América. “Colo Colo va a tener que venir bien concentrado porque se va a encontrar con una América totalmente diferente; vi un equipo muy peligroso, o lo van a pasar mal”, destacó.

De todos modos, Roberto Rojas aprovechó para pegarle a Gustavo Quinteros por su expulsión el pasado sábado ante O’Higgins. El mítico portero nacional cree que acciones como esas le pasan emociones negativas a los jugadores, por lo que debería controlarse más.

“Lo que pasa es que cuando no está el jefe técnico en la banca se produce un cierto desequilibrio con los jugadores. No es lo mismo que esté el técnico titular que el suplente. En ese sentido, el equipo lo siente mucho porque la visión del DT es totalmente diferente. Entonces se produce mucha inseguridad y el técnico no puede pasarle eso a los jugadores”, sentenció el Cóndor.