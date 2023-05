Vuelve Jordhy Thompson a ser citado en Colo Colo. Luego de seis partidos ausente tras la sanción interna que el club le aplicó por haber reincidido en las agresiones contra su ex polola, Gustavo Quinteros lo incluyó en la citación para recibir a Curicó Unido en el duelo que cerrará la primera rueda alba.

La 15° fecha del Campeonato Nacional 2023 será la opción para que el extremo antofagastino sea una vez más parte de las alternativas del DT, quien lo citó para el clásico frente a Universidad Católica, aunque no lo hizo ingresar en la igualdad sin goles registrada en el estadio Santa Laura. El regreso del juvenil de 18 años fue analizado en profundidad por tres voces de referencia en el Eterno Campeón que pasaron por el micrófono de RedGol.

Uno fue Vladimiro Mimica, insigne relator que narró la Copa Libertadores 1991 que conquistó el cuadro albo. “Es un tema delicado y complejo. Siempre dije que no se le puede cortar las manos y las piernas a una joven promesa del deporte chileno. Pero tenía que ir eso acompañado por un trabajo de mediano y largo plazo con un equipo multidisciplinario para quien desde los ocho años ha hecho su vida en la Casa Alba. Colo Colo tiene una gran responsabilidad, más allá de sus necesidades”, expresó.

Mimica y la vuelta Jordhy Thompson a las citaciones: “En Colo Colo a necesidad tiene cara de hereje”

“El trabajo de sicólogos, sociólogos, siquiatras. No sé si ha sido suficiente trabajarlo durante cuatro semanas. Creo que es un riesgo y es un mensaje que desde Colo Colo se debiera entregar a los jóvenes adolescentes que están en los pololeos para terminar de cuajo la violencia contra las mujeres”, dijo también Vladimiro Mimica.

Y profundizó en el análisis del Caso Thompson. “Hemos escuchado a las autoridades, a la Ministra de la Mujer. A profesionales dedicados al trabajo de rehabilitar. Creo en la rehabilitación, pero me sorprende que esto haya ocurrido tan temprano. Da la impresión de que en Colo Colo la necesidad tiene cara de hereje”, cerró Mimica, quien fue alcalde de Punta Arenas.

A esa opinión se adhirió José Luis Álvarez, aunque con una lógica mucho más retrógada. “Muy buen jugador. Hay una persona que deberíamos cuidar de otra forma. Hay que separar las cosas futbolísticas y lo personal. Se adelanta Colo Colo, pero hay que cuidar a ese muchacho. Es un bien para el club, es un buen jugador, pero hay que trabajarlo como persona”, dijo el Pelé.

“Lamentablemente, la necesidad tiene cara de hereje. No soy quién para juzgar lo que hizo, pero hay que darle la posibilidad. Puede ser que Colo Colo se apresure, pero el que esté libre de pecado que lance la primera piedra”, con ese anacronismo que pone al nivel de un error el delito por violencia de genero contra la mujer.

Jaime Vera: “No creo que Thompson cambie la situación futbolística de Colo Colo”

Otro que conversó con nuestro querido Paulo Flores fue Jaime Vera. “Me imagino que habrán evaluado todo. Es difícil el tema por cómo está la sociedad hoy en día. No sé cómo lo hace Colo Colo. Hay algunos que han anticipado mucho la citación, otros lo apoyaron. Otros no. Uno no puede meterse en un asunto tan delicado. Prefiero no dar mucha opinión. Al final sale trasquilado uno”, le aseguró el Pillo a RedGol sobre Jordhy Thompson, quien vuelve a ser citado.

“No creo que Thompson cambie la situación futbolística. Sin duda. Creo que eso se arregla en conjunto, es el grupo el que tiene que cambiar la situación que está viviendo el club en lo deportivo. Las malas rachas se pasan en grupo, haciendo lo mejor ahí. Los triunfos llegan”, cerró Jaime Vera, quien abordó también la parte netamente deportiva que implica el retorno de Jordhy a las citaciones de Colo Colo.