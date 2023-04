La gravísima denuncia que la expareja de Jordhy Thompson realizó en su contra por violencia de género causó profundo impacto en Colo Colo. Otra vez el joven jugador fue apartado del plantel y lo llevaron de vuelta a vivir en la Casa Alba para que priorice su tratamiento, una situación a la que se volvió a referir Gustavo Quinteros.

El director técnico del Cacique ha hablado varias veces sobre el tema, y entre aciertos y desaciertos en sus declaraciones dejó en claro que la enorme polémica lo tomó por sorpresa y que espera por la investigación oficial que determine responsabilidades. Eso sí, ahora dejó en claro que espera volver a contar con él "en un futuro próximo".

"Vamos a hacer todo lo posible para que pueda reinsertarse en la sociedad"

Este domingo 23 de abril recién pasado el Eterno Campeón derrotó 3-1 a Palestino en el Estadio Monumental, y tras el pitazo final el estratega argentino-boliviano alzó la voz una vez más con respecto a Thompson. Así, aseguró que harán todo lo posible para ayudarlo a cambiar y pueda reinsertarse a la sociedad tras el debido tratamiento.

"Yo ya lo dije al comienzo cuando sucedió. Condeno totalmente lo que hizo Jordhy (Thompson). Está muy mal. Es un chico que hay que corregir su forma de ser, su personalidad y nosotros, yo como entrenador y la institución, vamos a hacer todo lo posible para que él pueda reinsertarse en la sociedad de una manera distinta", reconoció de entrada.

Pero no quedó ahí, Quinteros también resaltó que "nosotros lo vamos a ayudar, hay profesionales que están en ese tema y no tengo dudas que en un futuro próximo él pueda empezar a entrenar de nuevo con nosotros, ya pensando, sintiendo y siendo una persona de bien. Él cometió un error grave con el que nadie está de acuerdo".

"Ojalá él pueda cambiar, darse cuenta para que todos lo podamos ayudar a reinsertarse de nuevo en la sociedad y no volver a cometerlo", complementó Quinteros.

Para cerrar, el ex DT de Ecuador y Universidad Católica lanza que "eso es seguro que debe ser así, un hombre no puede golpear nunca a una mujer, no puede agredir… No solamente a una mujer, a nadie. Por eso te digo que estos chicos de 17 años, a lo mejor en su vida persona, que pasa, tuvieron problemas en su educación, formación desde chicos. No hay que abandonarlos, hay que ayudarlos a cambiar”.

"A toda la gente le digo que hay que ayudar, a estar cerca, tratar de que, con la ayuda de familiares, amigos, del fútbol también en este caso, de los profesionales que lo están atendiendo y toda la gente, que no suceda más esto. Vamos a tratar de recuperar a Jordhy como una persona distinta", concluyó.