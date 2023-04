Jordhy Thompson continúa separado del plantel profesional de Colo Colo. A través de su cuenta de Instagram, la ex polola del jugador de 18 años, Camila Sepúlveda, difundió dos videos en los que se apreciaban algunos malos tratos que el antofagastino hizo hábito en la relación.

Por supuesto, desde la familia de la estudiante de obstetricia pretenden un castigo duro para el juvenil albo. Es más, el papá de la mujer agredida, Ítalo Sepúlveda, dejó muy claro que pretende que el Cacique rescinda el contrato con su ex yerno.

En este sinfín de declaraciones cruzadas apareció otro familiar involucrado: la mamá de Jordhy Thompson, quien acusó directamente a la ex pareja de su hijo. Fue a través de las redes sociales, según dejó ver la joven agredida a través de varios pantallazos. Norma Dávila le escribió por Facebook estos mensajes.

Mamá de Jordhy Thompson a la ex: "Tú lo llevaste por el camino del trago porque eso te gusta"

"Camila, te voy a pedir que por favor dejes de andar funando a mi hijo. Si tú sabes cómo es él entonces por qué siempre vuelves con él. Tenías que haberte alejado desde el momento que te faltó el respeto. Sin embargo, nunca lo hiciste. A mi hijo le dieron a elegir entre tú y su carrera. Obvio que eligió su carrera", le dijo en tres intervenciones distintas.

No se quedó ahí. "Harto le costó llegar donde está. Es fome que tú lo estés funando para perjudicarlo. Tampoco te voy a dar a ti explicaciones de mi vida. Lo funaste porque él ya no quiere estar contigo. Quieres lucrar a costillas de él y que te llamen de todos los programas para cobrar dinero, ya que con el Jordhy no te funcionó", agregó Norma Dávila.

"Estabas acostumbrada a que el Jordhy te anduviera rogando, por eso hacías lo que querías con él. Tú lo llevaste por el camino del trago y de andar de discoteca en discoteca porque eso es lo que te gusta a ti", cerró la progenitora de Thompson antes de recibir la respuesta.

Camila Sepúlveda: "Al Jordhy lo conocí siendo un borracho de mier..."

La ex polola de Jordhy Thompson, quien a inicios de esta semana dio cuenta de nuevas agresiones del jugador de Colo Colo no se guardó mucho en la réplica. Más bien lo contrario. "Señora, ¿no ve los pantallazos? ¿Yo lo llevé por el camino del trago?", introdujo Camila Sepúlveda.

"Yo a él lo conocí siendo un borracho de mierda. No le daré más pauta porque no voy a perder más tiempo contigo. Señora, medíquese", apuntó la joven. "No quería seguir con el tema, pero tendré que hacerlo porque no voy a permitir que vengan a inventar esas cosas de mí, me daría vergüenza que mi hijo fuera un maltratador y andar comentando estas cosas por ahí", cerró. Y dejó un par de pantallazos con comentarios de su ex suegra.