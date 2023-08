El partido entre Colo Colo y Deportes Copiapó, originalmente programado para el 9 de julio, no se pudo jugar en su fecha original. La programación de los play-offs de Copa Sudamericana conminó a la suspensión del encuentro, que todavía no tiene fecha para volver a jugarse.

En la ANFP manejan dos fechas tentativas, pero todo dependerá del rendimiento de los albos en Copa Chile. ¿La razón? Están sujetos a su eventual clasificación a la final regional de la zona centro norte de la Copa Chile. Es decir, si avanzan a ese partido, la reprogramación del duelo ante los copiapinos se retrasará.

Eso lo sabrán este miércoles 2 de agosto, una vez que enfrenten a Palestino. El partido válido por semifinales está programado para las 18:00 horas. En caso de perder, el encuentro de la fecha 16 del Campeonato Nacional sería entre el 16 y 20 de agosto.

Sin embargo, si Colo Colo derrota a los árabes, jugará en esa fecha la final regional de la Copa Chile, por lo que no podría enfrentar a Deportes Copiapó. En consecuencia, el partido aplazado tendría que seguir posponiéndose hasta nuevo aviso.

ANFP maneja un plan B en ese caso. Esto, considerando que es altamente probable que el Cacique avance a la final zonal, por lo que el encuentro frente al León de Atacama se correría hasta el jueves 14 de septiembre, justo después de la primera fecha de eliminatorias.

De momento en Colo Colo no incomodan dichas fechas, ya que no habrá fútbol entre el 4 y el 23 de septiembre. ¿La razón? Luego de enfrentar a Universidad de Chile el domingo 3, el fin de semana del 9 y 10 será la fecha FIFA de septiembre por lo que no habrá torneo local. Además, el 16 y 17 darán libre por las Fiestas Patrias.