La advertencia de Puerto Montt a Colo Colo por la revancha de Copa Chile: “Vamos por el batacazo”

El cuadro salmonero está 2-0 en el marcador, pero confía en lograr la remontada en los últimos 45 minutos que faltan por jugar.

Deportes Puerto Montt da vuelta la página y no pierde la ilusión en la recta final de temporada. El elenco salmonero empató sin goles con San Marcos de Arica y necesita un milagro para meterse en la Liguilla de Primera B. Pero a su vez mira de reojo la llave por Copa Chile con Colo Colo, donde también tiene un desafío de palabras mayores.

“Nos quedamos con gusto a poco. Pudimos hacer más. Fuimos ampliamente superiores. Pero el empate deja con gusto amargo, quedamos a cinco de la Liguilla”, lamentó Maxi Riveros a Mi Sur Deportes.

ver también Confirman alerta por frente de mal tiempo para revancha entre Colo Colo y Puerto Montt: “Si cambia de escenario…”

El central de 28 años ha sido pieza fundamental en la campaña del 2026. Por lo mismo, recalcó que ante la adversidad se hacen fuertes los hijos del temporal. Incluso avisaron que tal como hizo Antofagasta, todavía sueñan con el remontazo.

Por lo que todas las energías están puestas en lo que ocurra en el Monumental, siempre y cuando lo permita las lluvias anunciadas hasta por las aplicaciones en el celular.

Maxi Giménez confía en lograr el batacazo ante Colo Colo

“Estamos 2-0 abajo, pero quedan 45 minutos y puede pasar de todo”, enfatizó el central que será de la partida ante los albos. “Esperamos mostrar nuestra mejor versión, y a ver si podemos dar nuestro batacazo”, sentenció.

¿Cuándo se juega Colo Colo vs Puerto Montt?

Colo Colo y Puerto Montt vuelven a jugar este martes 20 de octubre a las 18:00 horas. El partido contempla solo los 45 minutos restantes del duelo de revancha que fue suspendido el pasado 6 de octubre por lluvias.

El tema es que para dicha jornada de reprogramación se espera nuevamente un temporal de palabras mayores por lo que se sigue monitoreando la situación para realizar el encuentro.