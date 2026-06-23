El contrato del King con Blanco y Negro termina a finales de 2026 y el jugador ya avisó que tiene ganas de extender el vínculo.

Colo Colo es extrañamente una taza de leche. La tranquilidad se respira en el líder de la Liga de Primera, que además tuvo un positivo estreno en la Copa Chile ante Deportes Recoleta.

El único que altera un poco la calma en Macul es Arturo Vidal, quien comenzó a ejercer presión para que su contrato sea renovado, puesto que termina su vínculo a fin de temporada.

A diferencia de 2025, en la campaña en curso el King ha sido pieza fundamental en el esquema de Fernando Ortiz, quien puso al ex Juventus como líbero y desde el fondo lidera a Colo Colo en la búsqueda de un nuevo título.

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Carlos Villanueva analiza el futuro de Arturo Vidal en Colo Colo

Alguien que conoce a Arturo Vidal es Carlos Villanueva, quien fue compañero del Rey en la selección chilena y en TNT Sports habló de su renovación en Colo Colo para la próxima temporada.

“La temporada que está haciendo como líbero ha sido muy positiva. En lo futbolístico vemos que el balón sale mucho más limpio, encuentra a los volantes y hace que desde ahí ya comienza bien la jugada”, dijo el ex Blackburn Rovers.

Arturo Vidal quiere extender su carrera. Foto: Diego Martin/Photosport

“Yo creo que sí puede seguir jugando uno, dos o tres años más, pero como líbero. La intensidad que está teniendo con el mediocampo es mucho más alta y, desde ahí, yo creo que le costaría un poco más”, agregó el Piña.

Arturo Vidal se tiene que sentar a negociar con Aníbal Mosa su continuidad, pero debido a la buena relación que tiene con el empresario sirio, todo apunta a que no se moverá de Colo Colo.

En síntesis

Arturo Vidal presiona para renovar su contrato con Colo Colo al terminar la temporada.

presiona para renovar su contrato con Colo Colo al terminar la temporada. Fernando Ortiz posicionó al exjugador de la Juventus como líbero en el esquema actual.

posicionó al exjugador de la Juventus como líbero en el esquema actual. Carlos Villanueva respaldó la renovación de Vidal destacando su rendimiento como líbero en Colo Colo.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs O’Higgins por la Copa Chile?

El partido de Colo Colo ante O’Higgins por la Copa Chile se jugará este jueves 25 de junio, a partir de las 19:30 horas en el estadio Monumental.