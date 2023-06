Arturo Vidal está en Chile y producto de su mal momento en el Flamengo, la pregunta que más ha rondado por el ambiente del King es que si esta pasada por Chile será una de las últimas de él jugando en el extranjero y si es que el paso lógico en su carrera es volver, o no, a Colo Colo tras el fin de la temporada.

El King no cerró las posibilidades pero primero dejó en claro que quiere terminar su contrato con Flamengo para luego ver las opciones que tenga en el mercado. Interesados no le van a faltar, pero Vidal sabe que la chance de volver de volver al Cacique será consultada una y otra vez por parte de la hinchada y el periodismo.

Sin embargo, esta situación al parecer está descartada desde Colo Colo, o al menos así lo dejó entrever Juan Cristóbal Guarello en Radio Agricultura. El periodista, sin dar muchos detalles, abordó el tema y lanzó una bombita que dejó helado a más de un hincha albo.

“Colo Colo tiene las puertas cerradas”, destacó, agregando que “si ya tenemos el desorden dentro del camarín, imagínate…”. Dejando el tema en suspenso y sin explicar demasiado el trasfondo.

Pero más adelante, cuestionó “¿cuántos partidos jugaría? Pasa que Vidal en Chile es el King y el se deja llevar por el entorno. Por eso es bueno que el juegue en Europa o en otros lados”.

“Si viene y juega, espectacular. Hay que ver cuánto vale, porque Colo Colo no tendría para pagar 200 mil dólares mensuales. Si Vidal viene a Chile, como ha ocurrido con algunos de la generación dorada o ex seleccionados y andan más preocupados del carrete del jueves, del tour familiar y de la parrilla, en vez del partido del domingo, mejor que no. Y ya ha pasado con demasiados jugadores”, descató.

“Hay que ver cómo se lo toma él. Yo se que los muchachos no son muy autocríticos. Uno establece patrones y situaciones empíricas. Lo que pasó con Gonzalo Jara, por ejemplo, no se puede jugar con tan poco compromiso. El mismo Isla en Católica, tres o cuatro partidos y desaparece”, cerró.