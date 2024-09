Comenzó la cuenta regresiva para el anhelado encuentro entre Colo Colo y River Plate. El Cacique se mantiene con vida tras el empate 1-1 en el duelo de ida, y este martes disputará la revancha en el Estadio Más Monumental por un cupo en las semifinales de la Copa Libertadores.

El ganador pasará directo a conformar el grupo de los cuatro mejores equipos del continente. Sin embargo, por la paridad de ambos elencos existe la chance que se pueda estirar la definición hasta los penales.

Decisión que en Colo Colo enfrentaron de particular forma. En el Cacique no se practicaron los penales en las últimas jornadas. A tal punto que no está claro quienes serían los llamados a patear. Solo Carlos Palacios y Arturo Vidal serían los confirmados.

¿Qué dice Colo Colo sobre los penales?

El tema es que ante dicha consulta sobre la definición a penales, Jorge Almirón salió jugando y reconoció que no está en sus planes. Si hasta tomó como ejemplo la final de la Libertadores que tuvo ante Fluminense.

“Salir a empatar para ganar por penales es absurdo, no existe (…) Llegué a la final de Copa por penales, pero tuve situaciones de gol, muchísimas, siempre dominamos. No se pudo ganar, pero era un arma que aprovechamos en ese momento”, recordó haciendo alusión a la campaña con Boca Juniors.

Incluso en el plantel albo revelaron que buscarán hacer historia sin llegar a dicha instancia. “Los penales no se practican muchachos, se patean con el corazón. Vamos no más que el martes haremos historia”, sentenció Arturo Vidal en su última transmisión en Kick antes del partido ante River.