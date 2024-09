El defensor uruguayo no terminó para nada contento tras ser sustituido en el 1-1 de la ida ante los Millonarios.

Colo Colo saldrá este martes a jugar el partido más importante en lo que va de este 2024. El Cacique se verá las caras ante River Plate en Buenos Aires por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, buscando dar un golpe histórico en suelo argentino tras el 1-1 en Santiago.

Pese al ambiente de optimismo que hay en torno a lo que puedan hacer los albos en el Monumental de Núñez, una delicada información en las últimas horas mete más o menos algo de tensión en el camarín albo.

El gran protagonista de esto es el uruguayo Alan Saldivia, quien en la ida ante River tuvo un opaco regreso a las canchas tras ser operado por una rotura del menisco interno de la rodilla derecha. Lamentablemente, al joven central el pasó la cuenta la falta de ritmo de varias semanas sin jugar.

Según información entregada por La Tercera, el charrúa dejó en claro su malestar luego que Jorge Almirón decidiera sacarlo al entretiempo. “A Saldivia, la decisión no le gustó. Un poco por el sacrificio que había hecho para volver y otro tanto por la magnitud del partido, de esos que le fueron granjeando la personalidad que le distingue. Cuando fue notificado de que no seguiría en la cancha, no escondió su molestia”, aseguraron en el mencionado medio.

Además, detallaron que el propio jugador aseguró que sintió algunas molestias en la zona donde fue operado. Sin embargo, en el staff del Cacique tienen fe en que está en condiciones para jugar la vuelta en Núñez, sobre todo considerando que lo hará por el suspendido Maximiliano Falcón en dupla con Emiliano Amor.

¿Cuándo se jugará la vuelta entre Colo Colo y River Plate?

Albos y millonarios se verán las caras este martes 24 de septiembre desde las 21:30 (hora de Chile) en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Cualquier empate mandará la definición los lanzamientos penales, mientras una victoria del Cacique o de River determinará al clasificado a las semifinales de esta Copa Libertadores 2024.