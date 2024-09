Colo Colo está a horas del desafío más grande del año: la revancha contra River Plate por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Tras el empate en casa, los albos siguen ilusionados con avanzar a las semifinales del torneo continental, adonde quieren llegar tras 27 años.

El Cacique ya está en Argentina, donde Aníbal Mosa y compañía aprovechan la instancia para fortalecer el proyecto del nuevo Monumental. Según contó Dale Albo, la dirigencia de Colo Colo visitará a la de River durante esta jornada con la intención de conocer más su estrategia.

La directiva de Blanco y Negro, junto a Harold Mayne-Nicholls, el encargado del proyecto de remodelación, se juntará con los altos mandos del Millonario en el Monumental de Núñez para ver detalles sobre el proceso de remodelación que vivió el recinto y que hoy lo hace el más grande de Sudamérica.

No será la primera vez que se reúnan, ya que antes compartieron en Santiago. “Comimos con la gente de River y nos contaron su experiencia, queremos copiar eso. No queremos perder la localía, queremos seguir trabajando. River y Real Madrid lo hicieron, nosotros no queremos”, dijo Aníbal Mosa hace unos días.

Colo Colo y River se juntan en el Monumental de Núñez, el estadio más grande de Sudamérica | Getty Images

El proyecto del nuevo Monumental que sueña Colo Colo

El nuevo Monumental comienza a tomar forma, ya que la idea de Colo Colo es comenzar la remodelación para el centenario del club en 2025. Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, contó la semana pasada que un grupo de empresarios de Estados Unidos estuvo en Chile para eso mismo.

“Contratamos justamente una empresa americana que se dedica a hacer el modelo de negocio para el nuevo estadio. Llevan dos días, nos vamos a reunir y está avanzado para ver qué estadio quiere el colocolino”, dijo a ESPN.

La idea, según manifestó el timonel albo, es que el nuevo Monumental sea una continuación del sector Rapa Nui, donde se podría contar con “palcos, área de comercio y restaurantes”. Además, ha dejado claro que la fórmula para financiar la remodelación está en el Naming Rights.