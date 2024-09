El nuevo estadio Monumental comienza a tomar forma en Colo Colo, apuntando a los 100 años del club en la temporada 2025, en algo que Aníbal Mosa se encargó de contar detalles.

Fue en una entrevista en ESPN Chile, en la previa del encuentro ante River Plate, por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024, que el presidente de Blanco y Negro adelantó una gran sorpresa.

Esto, porque el dirigente confirmó que están presentes en el país un grupo de empresarios de Estados Unidos para poder armar un plan, de manera de llevar adelante el tema estadio: “La idea es tener una maqueta y constructora para el 19 de abril”.

“Contratamos justamente una empresa americana que se dedica a hacer el modelo de negocio para el nuevo estadio. Llevan dos días, nos vamos a reunir y está avanzado para ver qué estadio quiere el colocolino”, comentó Mosa.

Colo Colo busca un proyecto de nuevo estadio Monumental donde no pierda a localía. Foto: Marcelo Hernandez/Photosport

Colo Colo escucha consejos de River por el nuevo Monumental

La visita de la dirigencia de River Plate para el partido por Copa Libertadores ha significado de gran ayuda en Colo Colo, teniendo en cuenta de que los argentinos recién remodelaron el Más Monumental en Buenos Aires.

“Ayer comimos con la gente de River y nos contaron su experiencia, queremos copiar eso. No queremos perder la localía, queremos seguir trabajando. River y Real Madrid lo hicieron, nosotros no queremos y lo más probable es que remodelemos por etapas”, destacó.

En ese sentido asegura que el nuevo Monumental debe ser una continuación del sector Rapanui, donde se podrá contar con “palcos, un área de comercio, restaurantes”

“La capacidad, temas comerciales, los palcos, temas de negocios que ven ellos para avanzar. Este estadio me gusta, el que más me gusta en todo el mundo. Nosotros no nos parecemos a nadie más”, finalizo.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.