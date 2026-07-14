La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina revisó la apelación de Javier Correa y se espera un veredicto en las próximas horas.

Colo Colo sigue con los entrenamientos de su intertemporada en Colombia, pero mantiene un ojo en nuestro país y lo que suceda con la apelación de Javier Correa ante el duro castigo que recibió en la Liga de Primera.

El delantero del Cacique vio una sanción de cuatro fechas por sus dichos contra el árbitro Nicolás Gamboa. El club apeló a esta determinación y desde entonces se esperan noticias desde el Tribunal de Disciplina.

Ahora, las hay. Radio Cooperativa adelantó que la Segunda Sala del tribunal se reunió este lunes 13 de julio para analizar la apelación del delantero y determinar su sanción definitiva.

Así, este martes 14 será un día clave, porque se espera que la resolución se conozca en las próximas horas. Cualquiera sea la determinación de la Segunda Sala, será inapelable y deberá cumplirse.

Javier Correa espera por la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina | Photosport

ver también Se filtra la tercera camiseta de Colo Colo: inspirada en la Copa Libertadores de 1991

Día clave para Javier Correa: Tribunal decide sobre la apelación de Colo Colo

Fue el pasado 8 de junio que Javier Correa atacó a Nicolás Gamboa. “Siempre que nos toca, nos caga. Siempre. Viene de hace años“, dijo entonces. Unos días después, le cayó la sanción de cuatro partidos.

Pese a que las declaraciones se dieron en el marco de la Copa de la Liga, se determinó que, con la eliminación temprana de Colo Colo de la competencia, el castigo fuera cumplido en la Liga de Primera.

Con esto, se estaría perdiendo los partidos contra Deportes Limache, Everton, Unión La Calera y O’Higgins, y regresaría recién contra U. de Chile para el Superclásico de la fecha 20. La Segunda Sala tiene la palabra respecto a si este castigo se mantiene o se modifica.