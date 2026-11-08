Pieza fundamental en la obtención de la estrella 35 para el Cacique, el cordobés conquistó su cuota goleadora más alta en 17 años de trayectoria.

Si hay un futbolista que, estadísticamente hablando, fue fundamental para que Colo Colo se convirtiera en el nuevo campeón del fútbol chileno, sin lugar a dudas el nombre del argentino Marcelo Javier Correa debe comandar la lista.

El nacido en Córdoba enfrentó una temporada donde no sólo tuvo que lidiar con ciertas molestias físicas, también recibió importantes castigos por parte de la ANFP por críticas al árbitro Nicolás Gamboa y por gestos obscenos a hinchas de la U.

Aún así, Correa demostró tener calidad dentro de la cancha para ser el único escolta del máximo goleador del torneo Fernando Zampedri, y para comandar la ofensiva de Colo Colo que a un año y medio de su llegada al club por fin hizo valer el alto precio que pagó por él.

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La redención de Correa: La mejor temporada de su carrera

Más allá de que no anotó goles en Copa de la Liga, donde un desgarro muscular lo sacó de gran parte del certamen, fue en Liga de Primera la instancia donde el cordobés explotó su olfato goleador, especialmente ante sus clásicos rivales, Universidad de Chile y Católica.

En el Campeonato Nacional, Correa convirtió 17 goles (cambiar si anota a Ñublense), donde su mayor víctima fue Universidad de Concepción a quien le anotó en cinco ocasiones. Después aparecen la UC, Coquimbo, Ñublense y Audax Italiano con dos a cada uno. A ellos, debemos agregar el tanto a Puerto Montt en Copa Chile para un total de 18 en 2026.

Por lejos, la actual es su mejor temporada en 17 años de trayectoria para superar las 17 conquistas que anotó en 2025, también con Colo Colo, para dejar muy atrás sus registros con Godoy Cruz en 2016-17 con 13 y con Santos Laguna en México el 2022-23 con 12.

Javier Correa, el máximo goleador del Colo Colo campeón 2026 (Photosport)

En síntesis