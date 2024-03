Se viene una nueva jornada épica de Superclásico. Colo Colo recibirá a Universidad de Chile en el Estadio Monumental, en la cuarta fecha del Campeonato Nacional y todos los ojos están puestos en Macul.

De fondo resuena la mala racha añeja de Universidad de Chile, que suma 23 años sin derrotar al Cacique en su propio recinto. Es por eso que para Gustavo Álvarez esta es una gran prueba.

¿Podrá la U revertir esas más de dos décadas sin poder ganar en Macul? Lo que podemos decir, por el momento, es que toda una generación de jugadores albos disfrutó de esta prolongada racha, que se mantiene hasta hoy.

Uno de ellos es Jaime Valdés. El Pajarito es uno de los jugadores con más partidos invicto ante la Universidad de Chile e, incluso, tuvo varias actuaciones remarcables en los Superclásicos.

Un Pajarito que pudo ser Chuncho

En conversación con AS Chile, Jaime Valdés reveló y desempolvó algunas cuestiones sobre su pasado, que lo acercaron al club de la vereda de al frente. El Pajarito aseguró que del Bulla lo contactaron.

“Cuando estuve a punto de quedar libre -esto no lo sabe nadie y lo voy a decir ahora-, me llamaron del equipo de la vereda de al frente. Fue en el 2016”, señaló el ex Colo Colo.

“O sea, no es que me llamaron. El director deportivo de ese entonces me preguntó cómo veía si me llegaba una propuesta de ese equipo. Y ahí yo le respondo ‘o sea, ¿usted quiere que me maten de este lado y del otro?. No, es imposible, yo ni siquiera puedo aceptar una propuesta”, añadió Valdés, quien aseguró que la camiseta del Cacique pesó más.

“Le dije ‘yo estoy muy identificado con la gente de Colo Colo, soy hincha del club y no tengo nada que hacer en la vereda del frente. Yo camino por esta vereda hasta el cajón”, confesó el dueño de la tienda Cac1ke.