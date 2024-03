Este domingo el fútbol chileno se viste de gala para disfrutar de uno de los partidos más importantes del año. Colo Colo recibe a Universidad de Chile en la edición 195 del Superclásico, un duelo que promete con dos clubes que hace rato no llegaban en un buen momento.

El equipo de Jorge Almirón sale a defender su invicto de más de dos décadas sin saber de derrotas en el Monumental ante unos pupilos de Gustavo Álvarez que se ilusionan. El gran arranque del Bulla esta temporada tiene a sus hinchas con la esperanza de que, ahora sí, romperán su maldición en la Ruca.

El choque de esta tarde puede marcar un antes y un después en la rivalidad entre los dos elencos más importantes del país. Es por ello que en RedGol te dejamos todos los datos necesarios para que no te pierdas detalles de la gran previa del derbi del fútbol chileno.

¿Cuándo se juega el Superclásico 195 entre Colo Colo y la U?

Colo Colo y Universidad de Chile se verán las caras en la edición 195 del Superclásico del fútbol chileno. El duelo está programado para este domingo 10 de marzo a partir de las 18:00 horas en el estadio Monumental.

¿Cómo va el historial del Superclásico entre Colo Colo y la U?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile llega a su edición 195 esta tarde. En las 194 anteriores, el Cacique ha conseguido 89 triunfos, mientras que el Bulla alcanza los 48. Se han registrado 57 empates en total.

¿Cuántos años lleva invicto Colo Colo ante la U previo al Superclásico 195?

Colo Colo arrastra un largo invicto ante Universidad de Chile no sólo de local, sino que también como visitante. Esta tarde estará en juego la racha en el Monumental, donde el Bulla no celebra desde el 9 de septiembre del 2001. Es decir, hace 22 años que no vencen al Cacique en su casa.

Pero eso no es lo único, ya que desde el 5 de mayo del 2013 que el Romántico Viajero no logra una victoria en el derbi del fútbol chileno. 10 años han pasado desde la última victoria ante el Eterno Campeón (3-2 en el Nacional), por lo que un triunfo este domingo puede entrar en la historia.

¿Cómo llega Colo Colo al Superclásico?

Colo Colo llega con mucho más rodaje que la U al Superclásico del fútbol chileno. En lo que va de temporada 2024 el Cacique ha disputado siete partidos oficiales, donde ha cosechado cuatro triunfos, dos empates y una derrota. En ellos ha marcado nueve goles y ha recibido dos tantos.

¿Cómo llega la U al Superclásico?

Por su parte, Universidad de Chile ha tenido menos competencia que Colo Colo previo al Superclásico. El Bulla acumula dos partidos oficiales en total esta temporada, con dos triunfos en los que consiguió cuatro goles a favor y uno en contra.

¿Cuáles serán las formaciones para el Superclásico entre Colo Colo y la U?

Estas son las formaciones que han preparado Colo Colo y Universidad de Chile para el Superclásico 195 del fútbol chileno:

Colo Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Alan Saldivia, Maximiliano Falcón, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Arturo Vidal, Leonardo Gil; Cristián Zavala, Guillermo Paiva y Carlos Palacios.

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Emmanuel Ojeda, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Marcelo Díaz, Israel Poblete, Marcelo Morales; Maximiliano Guerrero, Leandro Fernández y Cristian Palacios.

