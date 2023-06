Leonardo Gil mira hacia adelante. Con el correr de los partidos durante el primer semestre, el volante zurdo recuperó su lugar titular en Colo Colo. Por estos días, el Colorado participa de la intertemporada en Pirque. Pero también tiene la mira fija en el mercado de fichajes. Una de las opciones que ronda Pedrero es el regreso de Arturo Vidal.

“Arturo siempre será bienvenido. Le dio mucho a este club. Es un referente a nivel selección y Colo Colo”, expresó el “5” de los albos en una conversación con Al Aire Libre en Cooperativa.

El ex volante del Vasco da Gama no se quedó con eso. “Pasó mucho tiempo acá. Es un sentimiento que tiene”, dijo sobre el todoterreno centrocampista de Flamengo de Brasil, donde no es tenido muy en cuenta por Jorge Sampaoli. De hecho, el Rey ya anunció que a fin de año se irá del Mengao.

Gil quiere a Arturo Vidal en Colo Colo y le deja una prueba: “El que llegue, que sea competitivo y aporte al equipo”

Leonardo Gil ha jugado siete partidos en el Campeonato Nacional 2023. Anotó un gol, que fue en la victoria de Colo Colo frente al Audax Italiano. También disputó cinco duelos en el Grupo F de la Copa Libertadores, que tiene una fecha pendiente.

“Todo jugador que quiera venir y tenga deseos de aportar es bienvenido, como él y Opazo también”, aseguró el ex Rosario Central en alusión al retorno del Torta, prácticamente confirmado, aunque por detalles pequeños por resolver.

Leo Gil no se quedó con eso. Y a cualquier refuerzo del Eterno Campeón le dejó una condición sobre la mesa. “Que el jugador que llegue sea competitivo y tenga ganas de aportarle al equipo”, sentenció el futbolista que el 31 de mayo festejó 32 años.

Gil elogia a Vidal y aplaude la vuelta de Torta Opazo a Colo Colo: “Es otra llave para el DT”

Leonardo Gil también tomó un tiempo para hablar del regreso de Óscar Opazo. El Torta ultima detalles para reincorporarse a Colo Colo tras un semestre de pocas alegrías en Racing Club de Argentina.

“Con los diferentes sistemas que tenemos, el Torta de lateral con línea de 4 lo puede hacer muy bien. Es su posición habitual, conoce el club, ganó cosas importantes y es de la casa. Si llega, para nosotros es un arma más que podemos utilizar como equipo. Y otra llave que puede tener de opción el DT”, sentenció el Colorado.