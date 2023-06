Hace unos días Arturo Vidal confesó que no esta interesado en negociar una renovación de contrato con Flamengo, cuyo acuerdo termina en diciembre de este año. A partir de ahí comenzaron una serie de especulaciones sobre el futuro del dos veces campeón de América. El más fuerte de ellos viene de Colo Colo, pero ahora el cuadro albo deberá competir contra un conocido gigante de Argentina.

En su llegada a Chile, previo al amistoso internacional de la Roja con República Dominicana, el King aclaró su futuro futbolístico. “Tengo contrato hasta diciembre, después voy a ver. Claramente no seguiré en Brasil después de diciembre”, manifestó el jugador de 36 años.

Luego continuó defendiéndose de las recientes críticas hacia su condición física. “La gente que ve que no he estado jugando puede decir que estoy mal, pero me siento bien, estoy al cien por ciento, es una decisión técnica”, comentó el oriundo de San Joaquín.

El arribo de Vidal a Argentina

Mientras tanto, en Argentina analizaron un posible arribo del mediocampista a tierras trasandinas, puntualmente a Boca Juniors, que es el club que está en el centro de los rumores sobre un posible interés en el chileno. Según la prensa del país trasandino, las puertas están cerradas para el volante de la selección.

“La postura de la dirigencia de Boca es no hacer un intento nuevamente para que el volante con pasado en Inter, Barcelona y Bayern Múnich, entre otros, se transforme en jugador del conjunto azul y oro pese a que siempre estuvieron interesados en futbolistas de jerarquía, y esta sería una gran chance porque el volante queda con el pase en su poder”, aseguran en TyC Sports.

Sin embargo, desde el medio fanático Soy Xeneize, comentaron que el Consejo de Fútbol del club estaría dispuesto a ofrecerle un máximo de 2 millones de dólares anuales a Arturo Vidal. Una cifra mucho menor que la que puso sobre la mesa en su momento, ya que consideran que la falta de minutos y la edad del jugador lo tienen en un bajo nivel deportivo, pero que aún así podría llegar a tentar al Todoterreno.

A la fanaticada xeneize le hace ilusión contar con el Guerrero del mediocampo en sus filas, y creen que podría ayudar en su campaña hacia Copa Libertadores. Mientras tanto, en Colo Colo siguen ilusionados con la vuelta de Vidal, pero tienen un nivel deportivo menor para tentar al King.