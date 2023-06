Prensa brasileña se despide de Arturo Vidal: da las tres razones por las que no pudo encajar en Flamengo

Arturo Vidal llegó a la selección chilena dejando en claro una de las grandes incógnitas sobre su carrera. El King confirmó que no seguirá en el Flamengo a fin de año, lo que ha desatado una ola de reacciones en la prensa brasileña.

Distintos medios han abordado los dichos y han comenzado a despedirse del bicampeón de América. Todo, dando las tres razones por las que no pudo encajar nunca en el Mengao.

Bajo rendimiento, alto costo y tensiones: las razones de la prensa brasileña para explicar el fracaso de Arturo Vidal en Flamengo

Arturo Vidal habló en su llegada a Santiago para los amistosos de la selección chilena y reveló que no renovará con el Flamengo. El sueño del King se terminó antes de tiempo y, más allá de haber conseguido Copa do Brasil y Copa Libertadores, no será recordado por un buen pasar.

Así lo ha señalado la prensa brasileña, que se ha despedido del chileno explicando por qué nunca encajó en el Mengao. Y para ello, GloboEsporte da tres razones: bajo rendimiento, alto costo y tensiones en el camarín.

Sobre su rendimiento, detallan que tuvo un inicio prometedor, pero su irregularidad en comparación a lo hecho en clubes como Juventus, Bayern Múnich, Barcelona e Inter de Milán fue demasiada. “Tiene solo dos goles y tres asistencias en un año de club. Hizo 51 partidos con la camiseta rojinegro, más de la mitad saliendo desde el banquillo”, enfatizaron.

A eso se suma su salario, de los más altos del plantel. “La rentabilidad fue mala para Flamengo. Tanto es así que la destitución fue barajada por el club incluso antes de la declaración. En la inversión total del contrato, el club gastará cerca de R$ 20 millones con el atleta”.

Finalmente están las tensiones en el camarín, con su recordada molestia lanzando zapatos en la banca. “Hubo un aumento en el comportamiento del volante defensivo que provocó estrés en el club. Antes de las declaraciones de esta semana, los episodios más graves ocurrieron en febrero de este año, en vísperas del Mundial de Clubes (cuando se ofreció a Colo Colo)”.

La prensa brasileña se despide de Arturo Vidal y le deja en claro cuáles fueron sus errores en el Flamengo. Queda esperar a ver si se quedará en el club hasta diciembre o si terminará antes su contrato, en un sueño que más que alegrías, le significó más dolores de cabeza en su carrera.