El posible regreso de Arturo Vidal a Colo Colo ha ido tomando fuerzas en las últimas horas. El King declaró que a final de año verá qué camino tomará su carrera y no descartó volver a Chile para ponerse nuevamente la camiseta del Cacique tras partir al extranjero en el 2007.

Pese a que hay varios que ven con buenos ojos el regreso del volante a sus 36 años al club que lo vio nacer, hay algunos que optan por la mesura y hasta le bajan el pulgar a un hipotético regreso del Rey Arturo.

En ese segundo lote se encuentra Patricio Yáñez, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura declaró que “yo creo que para la alta competencia no está, eso es lo que pienso independiente del país al que vaya. Si me dices que se va a Venezuela, que se vaya al Monagas, ahí no va tener problema y en Colo Colo tampoco”.

“Vidal no está para un River, equipos de importancia, de relevancia que estén intentando ganar Copa Libertadores o que sabes que van a llegar a la final, pero para venir a Colo Colo le sobra”, agregó.

En ese sentido, el campeón de América con los albos en 1991 afirmó que “yo le diría venga a despedirse, juegue bien, deje un buen sabor de boca, hágalo la raja, espectacular. Si no anda preocupado de otras cosas, perfecto, no pasa nada”.

“Por condiciones, le sobra estar en Colo Colo, el tema es si viene predispuesto a jugar, a estar presente, a sacarse la cresta y ser un aporte”, concluyó.

Arturo Vidal finaliza en diciembre de este año su contrato con Flamengo, club con el que ha jugado 48 partidos desde su arribo a mediados del 2022, anotando dos goles y entregando tres asistencias. ¿Será Colo Colo su próximo destino?