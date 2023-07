La historia de Esteban Paredes pudo ser muy distinta. Hoy refuerzo de San Antonio Unido, ídolo de Colo Colo, máximo goleador del fútbol chileno, pesadilla de los rivales y ex seleccionado nacional, el otrora delantero reveló que su vida estuvo cerca de terminar de forma prematura y trágica.

En conversación con Martín Cárcamo en el programa De Tú a Tú de Canal 13, capítulo que será emitido este domingo, Paredes contó que su padre sufrió una profunda depresión tras la separarse de su mamá y estuvo a punto de arrastrarlo a la muerte.

“Se quiso matar, él me lo contó. Se quiso matar conmigo en el Metro. Pensó lo más fácil, que a lo mejor irse de esta vida era lo más fácil para él”, fue la durísima revelación de Esteban Paredes.

Visogol agregó que también “fue algo fuerte para mí. Mi madre se va con mi hermana y de los siete u ocho años que pasaron, nunca la vi”.

Las malditas crisis de pánico

Por otro lado, Esteban Paredes compartió el difícil momento personal y psicológico que vivió a principios de 2021, cuando Colo Colo no le renovó contrato. Esa temporada terminó jugando en Coquimbo Unido en Primera B.

“En Colo Colo se me juntó todo porque íbamos a descender, tuve una lesión, me infiltraron, y ahí me dio una taquicardia. Después de que nos salvamos me vino una angustia enorme por todo el peso de ser capitán”, expuso.

Paredes sentencia que “me empezaron a dar crisis de pánico y me traté con el psicólogo de Coquimbo Unido. Hoy en día las controlo, pero todavía las tengo de repente. Al estar solo pienso cosas y me falta un poco el aire, pero después se me pasa”.