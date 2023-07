Pese a que colgó los botines en una multitudinaria despedida en el Estadio Monumental, Esteban Paredes regresará al fútbol profesional. San Antonio Unido, club donde es el mayor accionista, presentó oficialmente al ídolo de Colo Colo y máximo goleador del fútbol chileno.

“Con mucha alegría presentamos a Es7eban Efraín Paredes Quintanilla que se viste de lila y ya trabaja para cumplir el sueño de toda una provincia”, publicó el elenco de la Región de Valparaíso, que busca ascender desde la Segunda División a la Primera B.

La llegada del histórico delantero se había sellado el pasado 13 de junio. “Extrañaba mucho poder jugar y cuando nosotros nos adjudicamos la propiedad del club siempre tuvimos la esperanza de pelear los primeros lugares y ascender. Eso me motivó”, explicó Paredes en ese entonces.

“Como en todos los clubes donde he estado, entrenaré al máximo y trataré de ayuda al SAU, porque a eso vengo, no a relajarme, este es un desafío más en mi vida, como muchos de los que he tenido en mi carrera. Seré un jugador más del plantel”, sumó hace casi un mes.

¿Y su debut? Paredes tuvo su estreno extraoficial el pasado 17 de junio en un amistoso de intertemporada entre San Antonio Unido y Everton, disputado en la cancha del Sausalito. El delantero jugó 70 minutos y no anotó goles. Oficialmente, debutará este fin de semana.

San Antonio retornará a la competencia este sábado 8 de julio para el regreso de la Segunda División. Enfrentará a Deportes Limache, el líder de la tabla de posiciones con 30 puntos, por la fecha 14. Por el momento, el cuadro lila marcha tercero con 23 unidades.