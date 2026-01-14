Una compleja situación atraviesa el canterano de Colo Colo, José Aguilera, quien en 2022 fue castigado por la Comisión Nacional de Control de Dopaje luego de arrojar positivo en un test, recibiendo tres años de sanción por doping.

En conversación con AS, el jugador conversó sobre su presente y el duro golpe que recibió su carrera. “Todo ha sido muy complicado, el fútbol era todo para mí. Me arrepiento de haber salido tanto de fiesta, salía casi todos los fines de semana, a veces dos días antes de un partido”, comentó el jugador de 25 años.

José Aguilera sueña con volver a Colo Colo

La sanción finalizará este año, por lo que su meta es seguir en el profesionalismo. “Y a futuro poder volver a Colo Colo… Tengo esa espinita clavada, tal vez nunca debería haberme ido del club”.

El jugador de 25 años fue sancionado en 2022 donde su castigo terminará este año. /Photosport

El jugador reveló que fue chocante para él y su familia. “Nadie se había imaginado que podía pasar algo así, se lo tomaron muy mal. Era mi sustento de vida y de un día para otro no tenerlo, se me hizo muy difícil. Estudiando no me iba tan bien, así que fue complicado. Me arrepiento de muchas cosas que hice, que no debería haber hecho. Me costaron mi carrera”.

ver también Revelan el sueldo del nuevo refuerzo de Colo Colo: esto ganará Javier Méndez

Agregando que está arrepentido de consumir drogas. “No era un tema de siempre, era solo para probar y saber como es. Así fue el tema”.

Publicidad

Publicidad

En la misma línea, añade que tras la sanción ha trabajado para poder regresar a las canchas. “Este último tiempo, que retomé el fútbol y los entrenamientos, le bajé un cambio porque salía harto”.

“Ahora que tengo apoyo de unos amigos de que vuelva al fútbol porque tengo interesados, los fines de semana son puro fútbol. Estoy jugando en un equipo en Peñalolén y los findes voy a Rengo y San Vicente de Tagua Tagua. Tengo muy ocupada la semana y entreno en gimnasio”, puntualizó.