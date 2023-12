Maximiliano Falcón vivió unos movidos últimos días de temporada. El uruguayo quedó abajo del avión que llevó a todo el plantel de Colo Colo a la final de la Copa Chile y por ello se descargó en extenso con una radio nacional. Mientras, sus palabras contra el club fueron fuertemente criticadas por varios exjugadores.

Claudio Borghi, por ejemplo, criticó al Peluca por su decisión de no tomar otro vuelo a Iquique y comentó que “lo que hicieron los jugadores de Colo Colo es ofensivo para la gente”. Además, lee recordó al uruguayo que el Cacique “es el club que te hizo conocido”.

El comentario no gustó nada a Florencia Pouso, esposa del futbolista colocolino, quien utilizó sus redes sociales para apuntar a Borghi. Su mensaje fue corto, pero acumuló casi 400 me gusta en Twitter: “El mismo que vive hablando mal de los jugadores y el Colo”, disparó.

No fue la única respuesta de Pouso que causó revuelo en redes sociales. La esposa del futbolista además criticó una broma que hizo Brayan Cortés. “Peluca, se desocupó un asiento en el avión, papá. Vente, pide permiso”, dijo el portero en una transmisión en vivo. Pouso contestó con un emoji vomitando.

¿Qué pasó con Maximiliano Falcón y la final de la Copa Chile?

Maximiliano Falcón y otros cuatro jugadores de Colo Colo no acompañaron al plantel a la final de la Copa Chile. El problema se dio por una sobreventa del vuelo que los llevaría a todos, incluso a los futbolistas no disponibles para la final, a Iquique. Así lo confirmó Daniel Morón, gerente deportivo de los albos.

Por eso, y a último minuto, Falcón, Darío Lezcano, Fabián Castillo, Alexander Oroz y Matías de los Santos se quedaron sin pasajes y no pudieron viajar. El uruguayo fue el que terminó más molesto: pocos minutos después, habló con Radio Cooperativa y estalló por la situación.

“Yo dije que me iba para la casa, porque es una falta de respeto. Quedó gente del staff abajo también, no es sólo los jugadores. Se trata de respeto y organización del club. No puede ser que pase esto. Si no tienen espacio o lo que haya pasado, es mejor decirlo y no viajar. O dividirnos”, se quejó.

Incluso, levantó sospechas sobre por qué justo ese grupo se quedó abajo del avión. “Justo Castillo, justo Lezcano con varias polémicas. Yo que estuve suspendido, Ale (Oroz) que está lesionado. Uno como jugador empieza a pensar y decir, ‘¿De dónde vendrá la mano?'”, cuestionó.

Aunque se les ofreció otro vuelo al día siguiente, ninguno de los cinco jugadores quiso viajar al norte para acompañar al equipo. Finalmente, se perdieron la vuelta olímpica de Colo Colo en el Tierra de Campeones. El Cacique venció a Magallanes por 3-1 y alcanzó su 14° Copa Chile.

