Para nadie fueron indiferentes las declaraciones del uruguayo Maximiliano Falcón, luego de quedar abajo del avión de Colo Colo rumbo a Iquique, para la Final de Copa Chile ante Magallanes, y mucho más para quienes consiguieron hacer historia en el Cacique.

Es el caso de Claudio Borghi, ex técnico tetracampeón con los albos, que al ser consultado por los dichos del Peluca, quien dijo a Radio Cooperativa que “si quieren sacar a un jugador del club o lo que sea de alguna manera, que lo digan de frente“, le paró los carros.

“Lo que hicieron los jugadores de Colo Colo es ofensivo para la gente. Ofensivo”, fue lo primero que dijo el Bichi en Radio Futuro respecto de la actitud de Falcón, para luego agregar “¿Hay un vuelo que sale a las 4 de la mañana? ¿Y qué hace la gente que se va a las 4 de la mañana? ¿Va a trabajar o no? Entonces un jugador de fútbol que está suspendido o expulsado no es obligación que viaje“.

En esa línea, Borghi sostiene “¿para qué quieren viajar? ¿Quieren ir? Entonces tienen que ir a las 4 de la mañana, no yo no me levanto a esa hora porque soy jugador de fútbol ¿Y la gente que viaja a las 4 de la mañana hueón?“, para terminar recordándole al uruguayo que “es el equipo que te hizo conocido“.

¿Qué dijo Colo Colo por los dichos de Falcón?

Según dio a conocer el diario El Mercurio, desde la directiva de Blanco y Negro aseguran que el Peluca “no se controló, como en la cancha… Se le salió la cadena. Qué hiperventilación más grande“, y añaden que “si pensó que no queríamos que fuera a Iquique, simplemente no lo invitábamos“.

¿Cuántos títulos logró Claudio Borghi con los albos?

Hablar del Bichi es hablar de la historia reciente de Colo Colo, como el entrenador más ganador en el siglo 21, con un histórico tetracampeonato entre 2006 y 2007, además de llegar a la Final de Copa Sudamericana, que perdieron ante Pachuca de México, en el Estadio Nacional.

¿Cuál es el último partido del 2023 en el Cacique?

Tras no conseguir el título del Campeonato Nacional 2023, los albosbuscarán su revancha este miércoles 13 de diciembre, cuando enfrente a Magallanes en la Final de la Copa Chile, a partir de las 19:00 horas, en el Estadio Tierra de Campeones en Iquique.

¿Qué debe hacer Colo Colo con Maximiliano Falcón? ¿Qué debe hacer Colo Colo con Maximiliano Falcón? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.