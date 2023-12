Maximiliano Falcón no aguantó lo ocurrido esta tarde luego de quedarse abajo del avión de Colo Colo rumbo a Iquique para la final de la Copa Chile 2023. El Peluca explotó contra el Cacique y disparó con todo, repartiendo palos a diestra y siniestra.

En conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, el defensor explicó lo ocurrido en el aeropuerto. “Hace una semana veníamos preguntando por el tema e los vuelos y si los jugadores que no estarían a la orden, lesionados o suspendidos como mi caso, podíamos acompañar al plantel. Dijeron que no había problemas, que había pasaje para todos y estaba todo bien”.

Maximiliano Falcón señaló que todo estaba en orden hasta bajarse del bus. “Voy a entrenar a la mañana, antes de salir hacen acuerdo los de seguridad con la cédula de identidad para que nadie olvide documentos. Nos bajamos en el aeropuerto para recibir los boletos como siempre y, en el tumulto, se iban de a uno y quedamos un par”.

“Damián estuvo hasta el último con nosotros, Emi también y después se lo pasaron. Córdova dice que nos teníamos que quedar e ir en otro vuelo porque no había pasajes. Me calenté, fui a hablar con Víctor (Vidal). Le pregunto qué pasó y me dicen que no había espacio, que el próximo vuelo era a las 4 de la mañana”, añadió.

Ante esta situación, Maximiliano Falcón decidió tomar sus cosas e irse. “Yo dije que me iba para la casa, porque es una falta de respeto. Quedó gente del staff abajo también, no es sólo los jugadores. Se trata de respeto y organización del club. No puede ser que pase esto. Si no tienen espacio o lo que haya pasado, es mejor decirlo y no viajar. O dividirnos, pero esto no se puede hacer”.

Maximiliano Falcón acusa persecución de Colo Colo para sacar jugadores

Maximiliano Falcón no se quedó ahí y reveló la reacción del plantel de Colo Colo ante lo ocurrido. “Le dije a los que quedaron abajo me iba para la casa y que hicieran lo que quieran. Ellos estaban en la misma, dijeron que no iban a viajar. Les escribimos a los muchachos, que buen viaje y nos apoyaron en el grupo. No lo podían creer (…) Si me dicen que hace una semana tienes los pasajes comprados, ¿como no vas a tener cupos? La aerolínea sabe ante los cupos que venden”, enfatizó.

Pero tras ello, el Peluca sacaría toda la artillería y acusaría una persecución del club para sacar a los cuestionados. “Uno piensa qué tan importante es uno para el club. Si quieren sacar a un jugador del club o lo que sea de alguna manera, que lo digan de frente. ‘Mira Peluca, no estamos conformes y finiquitamos’, pero de frente. Lo dijo enojado, pero uno empieza a pensar una pila de cosas porque hay otros jugadores también que no jugaban y viajaron”.

“Justo Castillo, justo Lezcano con varias polémicas. Yo que estuve suspendido, Ale (Oroz) que está lesionado. Uno como jugador empieza a pensar y decir ‘¿De dónde vendrá la mano? Como último recurso, no te digo que seamos lo más importante o lo mejor, pero no puedes dejar jugadores fuera. Creo que somos lo más importante en un club, entonces bajas gente del staff y, de última, lleva a los jugadores que tienen que llegar al hotel juntos y los que no son tan importantes, que viajen luego”.

Consultado por un posible viaje durante el miércoles, Maximiliano Falcón lo descartó de plano. “No, yo no viajo”, dijo antes de recalcar que no teme repercusiones por sus dichos. “Un tema futbolístico pasa en la cancha y si uno rinde, al club lo más importante es eso. Y cuando hay que decir las cosas, hay que hacerlo”.

Maximiliano Falcón destapa problemas internos de Colo Colo

Maximiliano Falcón también aprovechó para disparar contra las autoridades de Colo Colo. “Quizás cuando quedas fuera de Libertadores, de Sudamericana y no logras el título como nosotros, la culpa es de los jugadores. Nadie dice que hicieron mil conciertos y la cancha era un desastre, que teníamos una ducha para bañarnos, que la puerta del sauna se rompió hace dos meses. Son detalles que suman. Si exiges, también tienes que dar”.

“Al fin y al cabo termina repercutiendo en nosotros. Sé que somos los jugadores los que entrenamos todos los días y somos la cara visible en la cancha, pero también detrás de los 90 minutos están las chicas del aseo, los que lavan ropa, los utileros. Y cierta gente que trabaja 16 horas por día para que tengamos lo mejor y es injusto que por falta de organización pasen estas cosas. Lo mejor tiene que ser siempre para el club”, complementó.

El defensor dijo que su queja es para sincerar la postura. “Ustedes me conocen, tengo mis defectos dentro de la cancha, pero fuera siempre fui honesto. Siempre dije la verdad y soy directo, eso molesta y jode en el rubro de nosotros, donde hay mucho ego. Hoy me voy a mi casa, tomo siesta con mi hijo y me acuesto tranquilo. Quizás no es la mejor manera, pero soy sincero y creo que es lo mejor”.

Finalmente, dijo que desde Colo Colo no les pidieron perdón por la situación. “No llamó nadie, ni siquiera una disculpa. Con el único que hablé fue con (Aníbal) Mosa que no podía creer y tampoco estaba al tanto. Se va en un vuelo a las 20:30. Primero, no digo que seamos los importantes, pero manda a los jugadores y si no tienes espacios, van los dirigentes y otros”.

¿Cuáles son los números de Maximiliano Falcón en Colo Colo en la temporada 2023?

En la temporada 2023, Maximiliano Falcón alcanzó a disputar un total de 35 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos marcó un gol, dio una asistencias, recibió 14 tarjetas amarillas y tres rojas. Llegó a 3.113 minutos en la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo cierra la temporada 2023 con la final de la Copa Chile 2023 ante Magallanes. El duelo está programado para este miércoles 13 de diciembre desde las 19:00 horas en el estadio Tierra de Campeones de Iquique.

