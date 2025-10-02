La temporada 2025 para Colo Colo ha sido un espanto, porque no va a ganar ningún título, es por ello que en Blanco y Negro ya piensan en 2026.

El Cacique está lejos de la lucha por el título de la Liga de Primera y por lo único que competirá en el tramo final del torneo es por una clasificación a la Copa Sudamericana, ya que se encuentra en el octavo lugar de la tabla.

El entrenador de los albos, Fernando Ortiz, tiene la presión de meter al cuadro albo en el torneo internacional, puesto que si ello ocurre se mantendrá en el cargo, si no, puede salir a fin de año.

El precio que le ponen al fichaje que tienen en la mira en Colo Colo

En Blanco y Negro piensan en renovar el plantel para la temporada 2026 y uno de los que termina contrato es el lateral derecho Mauricio Isla, quien difícilmente será renovado.

Colo Colo ya está mirando el mercado y tiene en la mira a un marcador diestro, debido a que en radio ADN informaron que el escogido y por quien negociarán es el defensor de Audax Italiano Jorge Espejo.

El marcador se encuentra en calidad de cedido en los verdes, su pase pertenece a Cobreloa, por ende si quieren ficharlo tienen que negociar con el cuadro que milita en Primera B.

En la misma emisora dieron a conocer los montos que se manejan para el fichaje de Espejo. Si Colo Colo quiere contar con el jugador deberá pagar al menos 200 mil dólares, por el 50% de su carta.

El precio no es tan elevado, sin embargo, las arcas colocolinas están mermadas y tendrá que negociar con Cobreloa por una futura contratación de Jorge Espejo.

