Colo Colo y Universidad Católica disputan un partidazo en el Estadio Monumental, donde los Albos llegan en gran momento. Esto último es lo que teme Dante Poli.

Los dirigidos por Jorge Almirón están en el 2° lugar del Campeonato Nacional, a 7 puntos de la U. Claro que si ganan los tres duelos pendientes que tienen, quedarán con la primera opción de ser campeones. Más allá de la eliminación de Copa Libertadores, en Macul pasan por un presente positivo.

La inquietud de Dante Poli para Colo Colo vs U. Católica

Poli en su época como futbolista defendió entre 1994 y 2002 la camiseta de Universidad Católica, por lo cual es una voz autorizada para hablar del equipo que hoy dirige Tiago Nunes. A diferencia de los Albos, en Las Condes no viven días tranquilos tras perder con Unión Española.

U. Católica no pudo como local ante Unión Española. Imagen: Photosport.

“En todas sus líneas tiene que mejorar y perfeccionar el sistema. Si no, lo puede pasar mal ante un Colo Colo que viene entusiasmado y que desde lo futbolístico hoy es más que Católica“, explicó el ahora comentarista a ADN Deportes.

Claro que los temores no solo quedan ahí, ya que el también ex seleccionado nacional indicó que si Católica no toma los resguardos necesarios en el Estadio Monumental, puede incluso comerse una goleada.

“Más allá de lo incierto que puede ser un clásico, si no hace un partido ordenado, Colo Colo puede marcar una diferencia un poquito mayor que lo normal“, aseguró Dante Poli.

Colo Colo y Universidad Católica se enfrentarán este jueves 3 de octubre a las 20:00 horas. Tiago Nunes no podrá contar con Agustín Farías y Fernando Zuqui, quienes fueron expulsados ante Unión Española.