Iván Morales no la pasó bien en su primera aventura fuera de Colo Colo. El delantero nacional dejó el fútbol chileno en 2022 para irse al Cruz Azul de la Liga MX, pero nunca pudo meterse entre los titulares y recibió duras críticas de la hinchada. Termino saliendo a principios de 2024 rumbo a Sarmiento.

Ahora, el futbolista contó qué influyó en su mal paso por México. “Fue un año difícil por lo de mi mamá y cuando me fui, siento que la cabeza no estaba bien. Allá jugué bastante al principio, pero después tomé malas decisiones, un tema de estar más bien de arriba, de la cabeza”, explicó a TNT Sports.

“México fue lindo, pero caí en muchas discusiones y ahora en Argentina estoy en una liga que me llamaba mucho la atención. Venir acá a Argentina me da más protagonismo, ganas de jugar, sentirme importante y ojalá en un momento volver a la selección chilena”, sumó Morales.

La muerte de su madre, ocurrida en 2021, tuvo mucho que ver con su salida de Colo Colo. “Me fui como queriendo escapar de Chile. Pocas veces lo he hablado, pero lo de mi mamá me pegó muy fuerte. Falleció un martes y estaba jugando el sábado, y no paré. Quería irme de Chile, no la pasé bien”, contó.

“Me fui como queriendo escapar de Chile”, relató Morales | Photosport

“Fue un año bastante complicado, quizás en lo futbolístico estaba preparado, pero no en lo psicológico”, explicó. Además, Morales contó que todavía no tiene planes de volver a Chile. “Cuando vuelves, es muy difícil volver a salir y creo que la mejor opción era venir acá a Argentina, un fútbol distinto”, dijo.

Iván Morales y su presente en Sarmiento

Lamentablemente, lesiones han dejado a Iván Morales al margen de algunos partidos en el fútbol argentino. “He tenido tres desgarros en diferentes zonas del isquiotibial derecho. Es rarísimo porque antes de venir a Argentina nunca había tenido lesiones musculares, solo la del (ligamento anterior) cruzado”, dijo.

Una situación parecida a la de Bruno Barticciotto, quien ha sufrido cinco lesiones desde que llegó al fútbol argentino. “Tuve la opción de hablar con Bruno, tenemos amigos en común y nos mandamos mensajes porque también pasó por muchos desgarros. Los dos estamos sorprendidos”, señaló.

