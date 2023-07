Iván Morales dejó Cruz Azul este semestre. El delantero no fue considerado por Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, quien lo desinscribió de la Liga MX para poder reforzarse con otro jugador extranjero mientras le buscaban nuevo club. Por esa razón comenzó a sonar un posible fichaje por Colo Colo.

Este martes, el diario La Tercera informó que el Tanque podría volver al Cacique este año. Siempre y cuando, derroten a América MG en el global el día de hoy y sigan en carrera en la Copa Sudamericana. El jugador está trabajando el físico mientras su representante le busca club.

Daniel Morón salió al paso de los rumores y descartó de plano la posible llegada de Iván Morales. En conversación con Los Tenores de Radio ADN el gerente deportivo albo le cerró la puerta al delantero, al menos de cara al segundo semestre del 2023.

El exportero fue enfático en rechazar un arribo futuro de Morales. “No, absolutamente no. En ningún momento hemos visto esa opción. No, no es opción, porque no está dentro de lo que nosotros estamos buscando”, destacó Morón. Pero no fue el único en negar este posible fichaje.

DaleAlbo habló con Juan Cruz Oller, líder de Oller Group, agencia que representa a Iván Morales. Según el agente del jugador no hay posibilidades de que vuelva a vestir la camiseta alba esta temporada. “Es mentira, cero chances”, detalló de forma muy escueta.

Los rumores acercan a Iván Morales a San Lorenzo de Almagro, pero no hay novedades sobre un posible fichaje. De momento, no existen mayores rumores y su futuro se ve gris.