Iván Morales no la tiene fácil y su futuro en el Cruz Azul de México queda postergado. Es que el club azteca no lo inscribió para la nueva temporada y debe buscar equipo. En medio de la incertidumbre, San Lorenzo de Argentina apareció como una opción.

Según los rumores de mercado, Morales está en la órbita del Ciclón. El cuadro trasandino estudia la factibilidad de un préstamo con opción de compra por el delantero chileno.

En Deportes en Agricultura, el periodista Cristián Caamaño abordó el caso del jugador formado en Colo Colo. Morales viene de un frío paso por Cruz Azul y ahora tiene la posibilidad de reforzar el plantel dirigido por Rubén Darío Insúa.

“En México no le fue bien, de hecho no pasó nada. Se desligó de Cruz Azul y no lo inscribieron para el campeonato que arrancó el fin de semana pasado. Pero a Argentina en el último tiempo han llegado jugadores chilenos que no tienen mucha figuración”, dijo Caamaño.

Agrega: “por ejemplo (Alex) Ibacache, que no jugaba mucho en Chile, sonó en San Lorenzo, lo pillaron jugando una pichanga en Viña y terminó yéndose a Belgrano”.

Caamaño sentencia qua “ahora que suene Iván Morales… Me llama la atención. San Lorenzo no está como Independiente, que se está llevando a cualquiera. San Lorenzo está tercero. Pero Ojalá que Morales relance su carrera, sería espectacular”.