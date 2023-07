Pese a que en Cruz Azul aún tienen que esperar varias semanas para concretar la salida definitiva de Iván Morales del plantel, este jueves el club mexicano dio un paso adelante para avanzar con el adiós del chileno. En palabras simples: lo desinscribieron.

En la página de Liga MX, donde se publican las planillas en tiempo real, el delantero ya no aparece habilitado. Es decir, al revisar el plantel disponible de La Máquina, Morales no figura como jugador habilitado para sumar minutos. La idea es darlo de baja definitivamente lo antes posible.

En Cruz Azul estaban desesperados por desinscribir a Iván lo antes posible, puesto que tienen un fichaje cerrado que aún no firmaban. Se trata del central colombiano Willer Ditta, ya que no les quedaban cupos de extranjeros por cubrir. Solo lo solucionarían si lograban la salida de otro foráneo, como el ex Colo Colo.

¿Qué se sabe sobre el futuro de Iván Morales

Según distintas fuentes en México, el jugador saldrá a préstamo rumbo al fútbol europeo. Sin embargo, no se sabe el equipo ni tampoco la liga a la que podría llegar. Lo que es un hecho es que su ventana de fichajes abre el 15 de julio, por lo que aún les quedan 9 días de espera.

Pese a que aún son dueños de su carta y tienen contrato vigente con Iván Morales hasta fines de 2025, en Cruz Azul se frotan las manos con una posible salida. Actualmente el chileno percibe un sueldo mensual de 70 mil dólares, por lo que liberar un alto salario como ese les permitiría buscar otro delantero.

Considerando que Morales no juega un partido desde el 7 de mayo pasado es que en la Máquina están tranquilos con su desinscripción. Esto, ya que el jugador no ha sumado minutos en la temporada 2023/24, lo que facilita su cambio de club.