Iván Morales nuevamente debe superar un desgarro en Sarmiento de Junín. Prácticamente fueron lesiones musculares consecutivas las que afectaron al delantero chileno de 24 años. Para colmo, el Verdolaga terminó en el penúltimo puesto del Grupo B en la Copa de la Liga de Argentina.

A través de un escueto parte médico, Sarmiento informó este nuevo problema físico que vive el atacante surgido en Colo Colo. “Morales sufrió una lesión muscular en la cara posterior del muslo derecho y ya comenzó su proceso de rehabilitación”, reza la publicación en las redes del club trasandino.

De hecho, el cuadro de Junín tuvo que desactivar los comentarios en el Instagram debido a las críticas que recayeron en el exariete del Cruz Azul. Precisamente por la frecuencia de sus lesiones hubo fustigamientos para el oriundo de La Puntilla, cerca de Linares.

Varios fanáticos que alcanzaron a postear coincidían en algo: Iván Morales debe salir pronto de la institución. “Por dios, cuántas lesiones musculares este tipo. Que se vuelva a Chile y deje de hinchar las pelotas. No hay más paciencia con los jugadores”, posteó uno de los afiebrados forofos.

“Chileno, deja de tomar vino en lo del reca. Tienes que ser más profesional. Estos son los negocios del presidente y Juan Cruz Oller”, apuntó otro de los hinchas del cuadro verde. Aludió directamente al representante dueño de la agencia Oller Group, precisamente la agencia con la que trabaja Morales.

Iván Morales tendrá que pasar otro proceso de recuperación por un desgarro y eso hartó a varios fanáticos de Sarmiento de Junín. “Cada dos partidos se lesiona este muchacho. Está todo roto. Devuélvanlo a Chile o México, no sé”, escribió otro hincha del Verdolaga.

“Basta de traer estos jugadores rotos que hace años que no hacen un gol”, apuntó otro. “Dale, chileno. Estás todo roto, hermano. Deja la joda y empieza a entrenar en serio”, fue la petición de un hincha más que quiso dejar en evidencia su malestar por la condición física de Morales.

En Twitter la cuestión no anduvo mucho mejor, aunque fueron varios comentarios menos los que llegaron a la ex red social del pajarito. “Tiene mas desgarros que partidos jugados y ningún gol en todo el torneo, ¿de qué sirve un jugador así?”, se quejó otro de los simpatizantes de un equipo que parece destinado a pelear por no descender.

Así son los números de Morales en Sarmiento de Junín

Iván Morales disputó ocho partidos para Sarmiento de Junín en la Copa de la Liga profesional de Argentina 2024: no anotó goles, regaló una asistencia y recibió una tarjeta amarilla en 599 minutos sobre el terreno de juego.

