El día que Miguel Ángel Russo estuvo a punto de dirigir en Colo Colo: “Si lo esperan…”

Impacto ha generado en el fútbol argentino la repentina partida de Miguel Ángel Russo. El experimentado entrenador de 69 años, dejó este mundo tras una larga lucha contra el cáncer. Lo que se confirmó lamentablemente durante la jornada del reciente miércoles.

“Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo”, lamentó Boca Juniors, el último club que estuvo bajo la dirección del adiestrador. El cuadro xeneize además indicó que se prestará La Bombonera para la realización de su velatorio.

Por lo mismo, hinchas de todos los clubes se han acercado al reconocido estadio para darle el último adiós a Russo. Incluso se solicitó la prohibición de tomar fotos o filmar en el lugar, por expresa petición de la familia del entrenador.

El día que Miguel Ángel Russo sonó en Colo Colo

El tema es que en medio de está despedida, han aparecido diversas historias que enaltecen la historia de Miguel Ángel Russo. Inclusive se hizo viral, el día en que sonó para reemplazar a Jorge Almirón en Colo Colo.

Sí, aunque usted no lo crea, el entrenador que dirigió en la U en 1996, estuvo en la carpeta del Cacique en este 2025. Opción que nació justamente desde Argentina.

Es que Miguel Ángel Russo se hizo conocido por ser un entrenador experto en enfrentar escenarios catastróficos y salvar a equipos de la debacle. Por lo mismo, fue candidato para arreglar el descalabro que generó Almirón.

“Está acostumbrado a dirigir equipos grandes, es un tipo tranquilo, y vendría bien en un año convulsionado. Está con trabajo ahora pero si lo esperan unas semanas… yo creo que sería ideal Miguel Ángel Russo”, expresó el periodista Manuel Olivari en DSports.

La opción sin embargo nunca se pudo concretar ya que en mayo de este año todavía pertenecía a San Lorenzo. Tras ello, llegó a acuerdo con Boca Juniors y emigró hasta el cuadro liderado por Juan Román Riquelme, el que finalmente se transformó en su último club.

