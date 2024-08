Jonathan Villagra se transformó en el cuarto refuerzo de Colo Colo para el segundo semestre de este 2024. El central recibió el apoyo de Jorge Almirón y cerró su llegada al Cacique sobre el cierre del libro de pases.

El defensa de 23 años fue confirmado oficialmente este martes y agradeció la oportunidad de llegar al Estado Monumental. “Me han cambiado muchas cosas: Viajé a Colombia, fui parte del grupo, me hicieron sentir bien. Esta semana que empecé a entrenar me he acomodado un poco más. Mis compañeros me hicieron sentir uno más”, agradeció en su presentación.

El central ocupará el dorsal número 2 y su principal anhelo es poder debutar lo antes posible en el Popular. “Estoy ansioso, pero me preparo bien. Agarro bien el ritmo para cuando me toque la oportunidad. Estoy con las ganas a 1000 y cuando me toque, aprovechar la oportunidad”, aseguró.

El descargo de Villagra contra Unión Española

Pero en su presentación el joven jugador abordó los complejos días que vivió con su complicada situación con Unión Española y la enfermedad que aplazó su presentación en Colo Colo.

“Me tuvieron congelado. No pude sumar minutos, pero me venía entrenando muy bien. Nunca me bajé del foco de que quería siempre jugar”, lamentó Jonathan Villagra.

“Luego me enfermé, me dio salmonella. Estuve un cama una semana, unos días hospitalizado. Creo que estoy mucho mejor, me he ido adaptando bien al club y al modelo que pide el profesor. He ido agarrando el ritmo, me estoy preparando para lo que venga”, cerró el jugador que desea sumar minutos en la recta final de la temporada.