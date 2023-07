Danilo Avelar fue titular en un gran triunfo del América MG. El experimentado lateral izquierdo jugó en la victoria por 1-0 ante Corinthians por la ida de los cuartos de final de la Copa de Brasil. El carrilero jugó 66′ por el siguiente rival que tendrá Colo Colo en la Copa Sudamericana. Le dejó su puesto a Nicolás en la segunda parte.

Pero no será la primera vez que el futbolista que cumplió 34 años el 9 de junio choca en una llave internacional contra el Cacique. También enfrentó a los albos en los octavos de final de la Copa Libertadores 2018. En aquella edición del torneo, el equipo que entonces adiestraba Héctor Tapia anotó la mejor actuación internacional del Eterno Campeón en este siglo.

De hecho, en aquel certamen Avelar sólo disputó la serie contra los colocolinos. El primer partido lo jugó completo. Colo Colo venció al Timao por 1-0 con un tanto de Carlos Carmona en el estadio Monumental. La revancha fue un triunfo para el Corinthians, pero apenas 2-1.

Con el gol de Lucas Barrios, el cuadro popular se anotó en la ronda de ocho mejores en el certamen de clubes más importante de América. Fue gracias a que el gol de visitante prevaleció en la igualdad. Y para colmo de Avelar, casi al final de el juego de vuelta fue expulsado por una tarjeta roja directa. De ese equipo albo sólo permanece en Macul el Torta Opazo, quien acaba de volver desde Argentina.

La estadía del ex jugador del Torino de Italia como corinthiano tuvo un final abrupto. Inesperado. Danilo Avelar jugó una partida de Counter Strike que le costó su salida del cuadro paulista. Bah, en rigor fue por un comentario racista que hizo mientras jugaba.

Danilo Avelar llegó al América MG desde Corinthians a préstamo en abril de 2022. Pero meses antes había sido protagonista de un episodio que lo sacó de uno de los cuadros más populares de Brasil a mediados de 2021.

A raíz de una situación que no le gustó mucho, Avelar escribió “hijo de una mujerzuela negra”. Usó dos palabras peyorativas que tuvieron una sanción ejemplar en el club al que derrotó en la ida de los cuartos de final de la Copa de Brasil 2023.

“Corinthians informa que está en contacto con el jugador Danilo Avelar y sus representantes a fin de discutir y formalizar las medidas oportunas para dar por terminada la relación“, informó el club en junio de 2021.

De todas maneras, Danilo Avelar sacó la voz para explicar el porqué de su reacción. “Me equivoqué, me avergüenzo mucho de eso. Un jugador me ofendió por ser brasileño y perdí la cabeza. Infelizmente empeoré la situación y cometí el grave error de escribir una frase de connotación racista”, se defendió por esos días el ex Cagliari de Italia y Amiens de Francia. Y ahora cuenta las jornadas para otro desafío internacional con el América MG: enfrentar nuevamente a Colo Colo en una eliminación directa.