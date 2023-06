Boca Juniors sufrió un duro revés antes de enfrentar a Colo Colo por la Copa Libertadores, cayendo por 1-0 en su visita a Arsenal de Sarandí por la fecha 19 del torneo argentino y poniéndole fin a una buena racha de triunfos que había logrado de la mano de Jorge Almirón en las últimas semanas.

El encuentro en el Estadio Julio Humberto Grondona tuvo polémica, ya que al inicio del segundo tiempo se fue expulsado en el equipo xeneize Marcelo Weigandt, quien vio la roja directa por un planchazo en la cara al defensor Joaquín Pombo.

Tras revisión del VAR y con el jugador de Arsenal con la cara ensangrentada, el juez del partido decidió expulsar a Weigandt, desatando la furia de Almirón al quedar con un futbolista menos en su equipo.

Al finalizar el partido el DT de Boca se mandó una curiosa conferencia de presa, ya que no aceptó preguntas y armó un monólogo de varios minutos criticando fuertemente el arbitraje comandado por Leandro Rey Hilfer y con Hernán Mastrángelo a cargo del VAR.

“Entiendo que hay muchas preguntas que quieren hacer, nada más quería que entiendan el malestar de los jugadores y de nosotros. No voy a excusarme de nada, el rival hizo su trabajo, nos ganó bien si se puede decir de laguna manera. Nos ganó, no tengo nada contra el rival. El planteamiento del doble nueve es discutible, son dos muy buenos jugadores, el equipo jugo con mucha seriedad”, partió diciendo Almirón.

La roja a Weigandt en Boca Juniors

En ese sentido, el DT de Boca sostuvo que “el árbitro nos perjudica. Es una jugada normal de fútbol, cualquiera que entienda del juego lo analiza así. El VAR lo informa. Chelo (Weigandt) va mirando la pelota, no ve al rival, que baja la cabeza en una zona comprometida para él. No lo ve, toca sí lo lastimar, sin querer y encima va el VAR. Es increíble”.

“No me gusta quejarme pero quiero que mi equipo demuestre que es superior o si le toca perder que sea porque te gana el rival. Nos jugamos cosas importantes el martes, jugamos un tiempo con uno menos e hicimos un esfuerzo grande. Nos están perjudicando y no es la primera vez. Las dudosas son siempre en contra nuestra. Es complicado, solamente quería decir esto, no voy a responder nada”, agregó.

Posteriormente, Almirón declaró que “el análisis es claro, seguramente hay mucho para analizar de parte de los medios, solo quiero decir eso. Los jugadores están dolidos y preocupados, queremos que el rival nos gane bien. Fue una jugada totalmente normal. 14 faltas en el segundo tiempo, es un juego no hay drama. Pero el árbitro está para impartir justicia y lo dejó correr. Es una vergüenza tener que protestar por todo”.

La caída de Boca Juniors antes de recibir a Colo Colo

Para finalizar y pensando en el partido ante Colo Colo de la próxima semana, Almirón afirmó que “es desgastante porque el martes tenemos un partido importante (…) Llegaremos cansados, pero le prometemos a la gente que vamos a dejar todo en este partido importantísimo. Queremos ganar de vuelta, se hizo un gran desgaste. Los chicos lo hicieron muy bien, con un esfuerzo enorme. Lamentablemente nos vamos con la manos vacías. El martes vamos a jugar con un cansancio importante, pero vamos a ir por la clasificación que está en nuestras manos. Dejar este paso atrás que es doloroso, pero da impotencia”.

Colo Colo enfrentará al Xeneize el próximo martes 6 de junio (20:00 hora chilena) en La Bombonera, donde debe evitar una caída que lo deje prácticamente eliminado y solo aspirando a un tercer lugar que le permita jugar Copa Sudamericana.