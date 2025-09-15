El ex delantero de Colo Colo y Universidad de Chile, pero identificado con los albos, Patricio Yáñez, reaccionó a la derrota del Cacique, por 3-0 en la Supercopa 2025 contra los azules, en 90 minutos totales para el Chuncho.

En Deportes en Agricultura, Yáñez fue muy crítico con lo mostrado por Colo Colo, que fue totalmente dominado por el archirrival en Santa Laura.

“Este Colo Colo ha involucionado. Que se entienda lo que quiero decir: que la U fuera muy superior es producto de lo mal que jugó Colo Colo“, dijo el ex atacante.

Yáñez agregó que “hay partidos que te ofrece Colo Colo, que te ofrece la U una realidad, y tú le das el mérito, pero en esta pasada, la línea y el dispositivo defensivo, y no lo digo sólo por Sebastián Vegas, fue un fiasco“.

ver también “Barrido gigante”: adelantan que Colo Colo puede perder hasta 10 jugadores para el próximo año

Yáñez y Colo Colo: “Ni con la U pensando ya en Alianza Lima”

“No sé qué análisis podrán hacer el técnico y los dirigentes de este grupo de jugadores. En cambio la U hizo un gran partido, jugó muy bien, miró el Santa Laura y antes del final del partido ya estaba pensando en Alianza Lima, y aún así no le prestó el balón a Colo Colo“, complementó.

Pato Yáñez durísimo: Colo Colo involuciona y caminó contra la U.

Publicidad

Publicidad

El otrora seleccionado nacional expuso que “Colo Colo, de verdad es de las peores presentaciones. Involuciona. Cuando llega un técnico se dice que todos los jugadores floran y levantan la cabeza, al menos por actitud y garra, pero acá nada”.

Patricio Yáñez sentenció que “entiendo que el escenario no era ideal por público y otras cosas, pero Colo Colo fue una lágrima. La respuesta de los jugadores de Colo Colo… caminaban en la cancha“.

ver también Caamaño revela el gran pecado de Fernando Ortiz en su debut como DT de Colo Colo contra U de Chile

Cabe recordar que los azules se impusieron con los tantos de Matías Sepúlveda (17′), Nicolás Guerra (36′) y Lucas Assadi (49′). En los 29′ Sebastián Vegas se fue expulsado por cortar a Guerra en una jugada manifiesta de gol.

Publicidad