Los vientos de cambio ya se comienzan a sentir en Colo Colo tras el regreso de Aníbal Mosa a la presidencia. El puertomontino puso punto final a dos años de gobierno de Alfredo Stöhwing, buscando darle un lavado de imagen al Cacique de cara al centenario.

En ese sentido, uno de los cargos que podría sufrir un cambio rotundo es el de gerente deportivo. Todo apunta a que Daniel Morón habría cumplido un ciclo en el Cacique, por lo que ya están dando vueltas nombres para su reemplazo.

Uno es de ellos es el de Sebastián González. Según información entregada por Mega Deportes, el actual gerente deportivo de Deportes Recoleta toma fuerza para asumir en el cargo tras ser propuesto por el mismo CSD Colo Colo en el directorio de Blanco y Negro.

Esta opción de Chamagol en el Cacique se da luego de un par de oportunidades en el pasado, donde a pesar de las chances de asumir en el cargo, en la dirigencia de turno optaron por tomar otro camino.

Sin ir más lejos, en el 2018 presentó un proyecto en el Monumental, pero finalmente la mesa directiva encabezada por Gabriel Ruiz-Tagle decidió fichar a Marcelo Espina, quien dos años después renunció con el equipo peleando por no descender.

“En Chile no se entiende bien el rol del director deportivo”

“Yo sabía que Espina era el candidato de Gabriel Ruiz-Tagle y su grupo y que yo solo tenía el apoyo del Club Social, que fue el que me presentó como candidato”, declaró tiempo después el propio Chamagol en charla con LUN.

Además, en esa ocasión el ex atacante lanzó que “en Chile aún no se entiende bien el rol del director deportivo. En general, los que cumplen esa función son entrenadores o ex figuras emblemáticas que no tiene la formación que se requiere. El propio Tati Buljubasich, que es el que más ha destacado, se ha ido formando con la experiencia”.

Sebastián González lleva un par de años desenvolviéndose como gerente deportivo de Recoleta. ¿Será su estación previa a Colo Colo? | Foto: @chamagol32.

La última vez que el nombre de González dio vuelta por el Monumental fue el año pasado, cuando en abril nuevamente el CSD Colo Colo propuso su nombre para reforzar el trabajo de Daniel Morón.

“La gerencia deportiva de Morón requiere mayor técnica de apoyo. Nos parece positivo que se refuerce esa área. Chamagol tiene capacidades y formación específica que podría aportar”, declaró por ese entonces Matías Camacho, todavía presidente del CSD.

Actualmente Sebastián González se desenvuelve como gerente deportivo de Deportes Recoleta, elenco que ha logrado ganar cierta continuidad en la Primera B en los últimos años y que actualmente es noveno en el torneo con 15 puntos.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido de los albos será ante Fluminense este jueves 9 de mayo desde las 20:00 horas en el Estadio Monumental. Este encuentro será válido por la fecha 4 de la Copa Libertadores, torneo donde el Cacique marcha segundo con cuatro unidades en el Grupo A.

