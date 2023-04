Colo Colo tuvo días agitados a nivel dirigencial. El directorio de Blanco y Negro se movió con las llegadas de Eduardo Loyola (para reemplazar a Fernando Arab) y Matías Camacho (para reemplazar a Javiera García del Club Social y Deportivo), además de que se reeligió a Alfredo Stöhwing como presidente.

Stöhwing, que vivirá otro periodo al mando del Cacique, planea continuar con Daniel Morón como gerente deportivo de la institución, aunque afirmó que la decisión depende del Loro. Mientras, un director propone sumar un refuerzo al equipo de trabajo del campeón de América.

En conversación con DIRECTV Sports, Camacho afirmó que Sebastián González puede ser una tremenda adición. "La gerencia deportiva de Morón requiere mayor técnica de apoyo. Nos parece positivo que se refuerce esa área", dijo el presidente del CSD.

"Chamagol tiene capacidades y formación específica que podría aportar", agregó. El exfutbolista y goleador del Cacique se desempeñó como gerente deportivo en Deportes Iberia durante 2021 y luego se sumó en el mismo cargo a Deportes Recoleta.

Además, Camacho habló del apoyo del CSD a Stöhwing. "Entendemos que no es posible estar cambiando presidente año tras año, que no es un juego y no permite hacer evaluaciones serias. Se ha convertido en una costumbre que renuncie un director para cambiar el equilibrio", argumentó.

"No estamos disponibles en esa pugna accionarias ni caer en ambiciones personales y protagonismo. No apoyamos a Aníbal Mosa porque tenemos una visión critica de cómo se han realizado las cosas", cerró