ver también ¿Al Monumental? Falcón vuelve a Chile por una especial razón

El plantel de Colo Colo para el 2025 ya está prácticamente cerrado con los seis refuerzos que llegaron en este mercado de pases. No obstante, esto no quiere decir que no haya novedades en torno al equipo dirigido por Jorge Almirón.

Esto lo decimos por las salidas que todavía podrían provocarse en el Cacique. Sabido es que Lucas Soto tiene prácticamente todo listo para partir a préstamo a La Calera, mismo mecanismo por el que Matías Moya está siendo tentado para irse a Unión Española.

A estos nombres podía sumarse uno más: el de Benjamín Morales. El cuarto arquero del Cacique detrás de Brayan Cortés, Fernando De Paul y Eduardo Villanueva maneja una opción para partir a un equipo de Primera División, esto ante las nulas oportunidades que tendría en el Monumental.

ver también Fuera de los citados ante Wanderers: Los dos jugadores que viven sus últimas horas en Colo Colo

El equipo que busca a un arquero del Cacique

De acuerdo a información revelada por el portal Cacique Pasión, el recién ascendido Deportes Limache está tras los pasos del arquero formado en Colo Colo. Es más, se menciona que el joven golero de 20 de años tiene los días contados en el recinto de Pedrero.

“El conjunto tomatero quiere una disputa sana en el pórtico y es por eso que busca el préstamo del futbolista por todo el 2025″, detalló el medio.

Cabe destacar que Morales recibió el llamado de Jorge Almirón para realizar los trabajos de pretemporada en La Serena. Ahí trabajó bajo las órdenes de Jorge Martínez, preparador de arquero del Cacique, y compartió con Fernando de Paul, Eduardo Villanueva y Santiago Tapia, otro que también subió al primer equipo.

Publicidad

Publicidad

Santiago Tapia, Fernando DE Paul, Jorge Martínez, Benjamín Morales y Eduardo Villanueva. | Foto: Colo Colo.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo encuentro del Cacique será este domingo 9 de febrero a partir de las 18:00 horas ante Unión San Felipe en el Estadio Monumental, será válido por la fecha 3 del Grupo B de la Copa Chile 2025.

ver también Guarello prende alarmas: asegura que hay algo raro con Arturo Vidal y lo acusa de desaparecer en Colo Colo

Sin embargo, el cuadro Popular solicitó reprogramar este partido para el miércoles 12 de febrero a las 20:00 en el Monumental. Hay acuerdo entre ambos equipos y solo falta la autorización de las autoridades.

Publicidad