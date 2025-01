Colo Colo tiene equipo para la temporada 2025. Tras un movido mercado de fichajes, donde sumaron a Claudio Aquino, Salomón Rodríguez, Víctor Felipe Méndez, Sebastián Vegas y Tomás Alarcón, y concretaron el regreso de Emiliano Amor, los albos dieron por cerrado el plantel.

Con los refuerzos listos, en el Monumental además se termina de definir la lista de jugadores que salen a buscar minutos a otros equipos. Es el caso de Lucas Soto, quien se convertirá en el undécimo futbolista de Colo Colo que sale a préstamo en la temporada 2025.

El canterano del Cacique dijo presente en 21 partidos de la campaña 2024, siendo una solución para la búsqueda de minutos Sub 21 del equipo. Pero, para este año, no será considerado. No tiene espacio en el numeroso mediocampo de Colo Colo, por lo que ahora arma sus maletas.

Según Dale Albo, Lucas Soto tiene casi listo su arribo a Unión La Calera, donde firmará un préstamo por un año. Será la primera experiencia del futbolista fuera del Cacique.

Lucas Soto sale a préstamo en Colo Colo

Todos los jugadores de Colo Colo a préstamo

Con Lucas Soto, son 11 los jugadores de Colo Colo que van a préstamo en la temporada 2025. Ocho de ellos competirán en otros equipos del Campeonato Nacional, mientras que tres jugarán en elencos de la Primera B.

En Primera División estarán Martín Ballesteros, Felipe Yáñez y Diego Ulloa, quienes partieron a Unión La Calera y acompañarán a Lucas Soto. También Jeyson Rojas y Matías Pinto (Deportes La Serena), Bryan Soto (Deportes Iquique) y Dylan Portilla (Deportes Limache).

A la Primera B se fue Ethan Espinoza, quien fichó por Santiago Wanderers como parte del pago por Lucas Cepeda. También Pedro Navarro (Unión San Felipe) y Julio Fierro (Deportes Copiapó).