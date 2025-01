Uno de los fuertes dolores de cabeza que tuvo Colo Colo y su técnico Jorge Almirón durante la pasada temporada, y que lo tuvo en serio riesgo de perder el título que finalmente conquistó. Es que sólo en la última fecha pudieron cumplir con la normativa de minutos Sub 21 que exige la ANFP.

Luego de la salida de Damián Pizarro tras el primer semestre, fueron varios los jugadores que le dieron una mano al Cacique para lograr la meta, entre ellos, Daniel Gutiérrez, Lucas Soto, Leandro Hernández y el lateral Cristián Riquelme.

Con la idea firme de que durante el Campeonato Nacional tendrá que sumar 1.890 minutos en cancha con futbolistas nacidos a partir del 1 de enero del 2004, Almirón se puso el parche ante la herida y confirmó qué juvenil de Colo Colo les dará una mano.

Almirón y el juvenil de Colo Colo que cumplirá la regla Sub 21

“Hay que llevarlos de a poco, porque nosotros competimos alto, tenemos que cumplir la regla, el año pasado fue en el último momento, pero lo tengo en cuenta”, explica el DT albo, aunque advierte que “será difícil porque llegaron jugadores desde el extranjero y se genera gran expectativa en ellos”.

“Los chicos deben ganar confianza, mejorar en los entrenamientos, la fricción, el chocar. Necesitan esa madurez que se toma en los entrenamientos con jugadores de jerarquía. Hay chicos que juegan bien”, sostiene Almirón quien da pistas del jugador Sub 21 que ayudará a Colo Colo.

“Está (Leandro) Hernández y (Nicolás) Suárez en la (Selección) Sub 20, (Benjamín) Araya pobrecito se lesionó en la pretemporada y se firmaron 12 contratos nuevos“, expresó aunque admite que el “favorito” es Francisco Marchant. “lo poco que lo conozco, vi que tiene cosas. Lo tuve el año pasado algunos entrenamientos”.

¿Qué pasará con esta normativa en Copa Chile?

Según lo establecido en el artículo 31 de las bases, los equipos deben contar con al menos dos jugadores sub 23 (nacidos a partir de 2002) y dos jugadores sub 21 (nacidos a partir de 2004) en su plantilla. En el primer caso, Colo Colo quedará exento de cumplir por los chicos que están en el Sudamericano Sub 20.