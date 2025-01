Colo Colo tuvo un discreto debut oficial en esta temporada 2025. El Cacique empató 2-2 ante Deportes Limache por la Copa Chile, en un encuentro donde quedó a la vista que el millonario plantel que se armó para el centenario sigue en rodaje.

Uno de los refuerzos que vivió su primer partido con la camiseta alba fue Claudio Aquino, quien lo hizo con el peso de llegar siendo uno de los mejores jugadores del fútbol argentino en la temporada pasada.

Alternando buenas y malas, el trasandino quedó conforme con su rendimiento, aunque claro, siempre apuntando a mejorar en los partidos que se vienen.

“Los chicos me hacen sentir importante”

Luego de la brega el ex Vélez declaró a los medios que “hicimos un partido bueno, por ahí nos costó terminar las jugadas, pero hicimos cosas bien. Me sentí bien, los chicos me hacen sentir importante dentro de la cancha”.

“Tuvimos mucha tenencia, pero en el último tramo nos costó encontrar el último pase hacia delante para los compañeros. Creo que hicimos un buen trabajo, pero siempre hay cosas por corregir”, añadió.

Para cerrar el jugador de 33 años aseguró que “somos Colo Colo, un equipo grande. Tenemos que ganar, más estando en casa y era a lo que apuntábamos, pero no se nos pudo dar. Ahora, a descansar un poco y pensar en el lunes que es un partido importante”.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo encuentro del Cacique será ante Santiago Wanderers este lunes 3 de febrero a partir de las 18:00 horas en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Esta brega será válida por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Chile 2025.